Vanaf software-update 16 kan iedereen met een HomePod mini meedoen aan de publieke beta van software. Zo kun je nieuwe functies testen voordat ze officieel worden uitgebracht. In deze tip lees je hoe dit werkt.

HomePod mini publieke beta installeren

Al geruime tijd kan iedereen die dat wil de publieke beta van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS of macOS installeren. In 2022 voegt Apple een nieuwe software-variant toe aan dit rijtje: de HomePod software. Je kunt de publieke beta alleen op een HomePod mini installeren. Lees hier hoe dat werkt. Ook vertellen we je hoe je je kunt afmelden voor de HomePod beta.

Dit heb je nodig voor de HomePod beta

Voordat je de HomePod publieke beta kunt installeren, moet je over de juiste benodigdheden beschikken. De publieke beta kan alleen op een HomePod mini worden geïnstalleerd en dus niet op een gewone, grote HomePod. Om daar de beta op te installeren, heb je officieel een uitnodiging nodig. Voor de HomePod mini zijn dit de vereisten:

Je hebt een HomePod mini (of meerdere).

Op je iPhone of iPad staat de iOS 16 beta of iPadOS 16 beta.

Je vindt het oké als niet alles perfect werkt, want in een beta kunnen schoonheidsfoutjes zitten.

Als je aan de eisen voldoet, kun je de publieke beta voor de HomePod installeren. In onze aparte tip lees je hoe je een publieke iOS beta kunt installeren op jouw apparaat. Doe dit voordat je verdergaat met de HomePod beta.

HomePod beta installeren: zo doe je dat

Het installeren van de HomePod beta kan pas als je je hebt aangemeld voor het betaprogramma. Daarna regel je de update vanuit de Woning-app op je iPhone of iPad. Aangezien je ook al de iOS 16 of iPadOS 16 beta moet hebben, gaan we ervan uit dat je nog bent aangemeld bij het Apple Beta Software Program. Volg deze stappen:

Open de Woning-app op je apparaat met iOS 16 of iPadOS 16. Vanuit het Woning-tabblad tik je rechtsboven op de drie puntjes, gevolgd door Woninginstellingen. Ga naar Software-update en tik onderin op HomePod-bèta-updates. Zet de schakelaar aan bij alle HomePod mini’s die de beta moeten krijgen.

Je hebt nu je HomePod(s) geactiveerd voor het betaprogramma. Heb je automatische updates ingeschakeld, dan wordt de update vanzelf erop gezet. Je kunt het ook handmatig doen door gewoon een scherm terug te gaan. Al snel zul je hier de update zien staan en wordt deze geïnstalleerd. Tijdens het installeren kun je de HomePod mini even niet gebruiken.

Afmelden voor de HomePod publieke beta

Toch geen interesse meer in de publieke beta voor de HomePod mini? Dan kun je je afmelden voor het betaprogramma. Je kunt echter niet terug naar de stabiele versie van de software. Na het afmelden blijf je op de software-versie zitten die op dat moment is geïnstalleerd. Pas wanneer Apple een nieuwe stabiele versie uitbrengt voor alle gebruikers, kun jij die installeren. Vanaf dat moment zit je niet meer aan de beta vast.

Wil je dat jouw HomePod mini niet meer de beta ontvangt? Volg dan stap 1 tot en met 3 zoals hierboven beschreven. Zet daarna de schakelaar uit bij de HomePod(s) die geen beta meer mag/mogen ontvangen. Meer hoef je niet te doen.

In een aparte tip leggen we uit hoe je je kunt afmelden van het Apple betaprogramma. Dan kun je dus ook niet meer meedoen met de iOS en iPadOS beta. Wil je dat nog wel, dan hoef je je niet af te melden.