We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Big Sky (S02E01)

Te zien bij: Disney+

Privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt bundelen hun krachten met de vervreemde vrouw van Cody, Jenny Hoyt, die vroeger politieagent was. Samen gaan ze op zoek naar twee zussen die op een afgelegen snelweg in Montana door een vrachtwagenchauffeur zijn ontvoerd. Ze komen erachter dat in dit gebied meerdere meisjes zijn verdwenen en het wordt een race tegen de klok om de moordenaar te stoppen.

Mother/Android

Te zien bij: Netflix

“We are all programmed to survive.” Wanneer hun vaderland verstrikt raakt in een oorlog met betrekking tot artificiële intelligentie, poogt Georgia met haar vriendje Sam het conflict te ontvluchten. Het stel hoopt een veilig onderkomen te vinden, zeker nu in de laatste dagen voordat ze op bevallen staat. De twee komen terecht bij de vesting van de rebellerende androïden.

DOTA: Dragon’s Blood

Te zien bij: Netflix

Een getroubleerde, maar dappere Drakenridder moet zijn drakenkracht gebruiken om een dodelijke demon te stoppen in dit epische fantasyverhaal gebaseerd op de onlinegame.

The Club (S02)

Te zien bij: Netflix

In het kosmopolitische Istanbul van de jaren vijftig werkt een moeder met een verleden in een nachtclub om haar opstandige dochter te helpen die ze niet kon opvoeden.

The Tender Bar

Te zien bij: Amazon Prime Video

Biografische dramafilm van George Clooney. The Tender Bar vertelt het verhaal van J.R. (Sheridan), een vaderloze jongen die opgroeit in de schaduw van een bar waar de barman, zijn oom Charlie (Affleck), de scherpste en kleurrijkste is van een hele reeks eigenzinnige en demonstratieve vaderfiguren. De vastberaden moeder van de jongen (Rabe) worstelt om haar zoon kansen te bieden die haar ontzegd zijn. Zij wil het vervallen huis van haar vader (Christopher Lloyd) verlaten. In de tussentijd begint J.R. zijn romantische en professionele dromen moedig, zij het niet altijd even gracieus, na te jagen. The Tender Bar is gebaseerd op de gelijknamige bestseller-memoir van J.R. Moehringer.

South Park (S23)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze satirische sitcom waarin trends, celebrity’s en politici met de grond gelijk worden gemaakt, bekijkt de wereld door de ogen van vier grofgebekte kinderen.

The Farewell

Te zien bij: Ziggo

De Chinees-Amerikaanse Billi keert terug naar China om voor een laatste keer haar terminaal zieke grootmoeder te zien. De kankerdiagnose wordt door de familie evenwel verborgen gehouden voor de matriarch.

American Siege

Te zien bij: Pathé Thuis

Sheriff Ben kent alle ins en outs van Fitzgerald, een rustig stadje in het zuiden van de Amerikaanse staat Georgia. Als de vooraanstaande dokter John wordt gegijzeld is het dan ook aan Watts om deze situatie op te lossen.