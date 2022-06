In de broncode van iOS 16 is een aanwijzing gevonden voor een nieuw HomePod-model. Specificaties hebben we nog niet in handen.

Nieuwe HomePod op komst: ‘AudioAccessory6’

Zoals gebruikelijk duiken techneuten zo snel mogelijk in de broncode van de nieuwe iOS beta, in dit geval iOS 16. Bij 9to5Mac werd ontdekt dat Apple werkt aan een nieuwe HomePod, maar we weten nog niet veel meer dan dat.



In de broncode van de eerste iOS 16 beta wordt melding gemaakt van AudioAccessory6. Apple gebruikt deze aanduiding sinds de eerste HomePod. Deze heet AudioAccessory1. Ook de HomePod mini draagt een dergelijke naam: AudioAccessory5. Het zou daarom kunnen gaan om een heel nieuwe soort HomePod, of een opvolger van de al bestaande modellen. Apple leek eerder niet van plan om de grote HomePod een update te geven en wilde zich focussen op het kleinere model.



Apple bracht vorig jaar nog nieuwe kleuren uit voor de HomePod mini.

Stiekem hopen wij op een nieuwe versie van de gewone HomePod, aangezien deze al een tijdje niet meer wordt geproduceerd. De aanwijzingen in de iOS 16 broncode zijn op dit punt niet erg duidelijk. Over een beoogde datum voor aankondiging is evenmin iets bekend, maar de vondst vergroot de kans dat er nog in 2022 iets wordt aangekondigd.

Wel waren er eerder al geruchten over een nieuwe HomePod in 2022 of 2023. Deze broncode sterkt het gerucht aan. Hier sprak analist Ming-Chi Kuo over “niet veel innovatie in het hardwaredesign” voor de nieuwe HomePod, dus het zou op een bestaand model kunnen lijken maar in een andere kleur.