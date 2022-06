Lees hier hoe je de nieuwe Ontwikkelaarsmodus in iOS 16 en watchOS 9 gebruikt. Door een bug in de eerste beta is het nodig om deze Ontwikkelaarsmodus te gebruiken om apps in TestFlight te kunnen starten. We leggen uit hoe je het op je iPhone en Apple Watch regelt.

Ontwikkelaarsmodus voor TestFlight-apps

Wil je TestFlight-apps gebruiken op de iOS 16 beta, iPadOS 16 beta of watchOS 9 beta, dan heb je daarvoor tijdelijk de Ontwikkelaarsmodus nodig. Dit blijkt een bug te zijn. Bij het opstarten van een TestFlight-app krijg je de melding “Until Developer Mode has been enabled this app will not be available for use.” Hopelijk wordt dit in toekomstige beta’s snel opgelost.

Wat is de Ontwikkelaarsmodus?

De Ontwikkelaarsmodus is een speciale instelling die ervoor zorgt dat developers apps kunnen sideloaden in het ontwikkelproces. Dit staat standaard uitgeschakeld in iOS 16, om te voorkomen dat zomaar kwaadaardige apps kunnen worden geïnstalleerd.

De Ontwikkelaarsmodus biedt minder beveiliging, waardoor je apps kunt testen met minder beperkingen. Je bent wel kwetsbaarder voor lekken omdat je toestel hiermee minder achter slot en grendel zit. Staat de functie uit en open je een TestFlight-app, dan krijg je deze melding:

Ontwikkelaarsmodus vereist

De ontwikkelaarsmodus is vereist om [app] uit te voeren. Deze app kan pas worden gebruikt zodra de ontwikkelaarsmodus is ingeschakeld.

Apple deelt dat je met deze ontwikkelaarsmodus ook .ipa-bestanden uit de Apple Configurator kunt installeren vanaf je Mac. Dit stelt je in staat om direct vanuit Xcode een Build and Run uit te voeren. Het is dus op dit moment ook vereist voor TestFlight-apps. Apple heeft bevestigd dat in de toekomst de Ontwikkelaarsmodus niet meer nodig is, aangezien de apps al een geldig certificaat hebben.

Ontwikkelaarsmodus inschakelen op de iPhone en iPad

Om de Ontwikkelaarsmodus voor TestFlight-apps te gebruiken, heb je geen speciaal Apple Developer account nodig. Het zit vanaf iOS 16 en iPadOS 16 standaard in je iPhone en iPad. Zo schakel je het in:

Open de Instellingen-app. Ga naar het Privacy en beveiliging-menu. Scrol helemaal naar beneden en tik op Ontwikkelaarsmodus. Zet de modus aan en herstart je apparaat. Na het herstarten bevestig je nogmaals dat je Ontwikkelaarsmodus wil gebruiken. Voer ook je toegangscode in.

Wil je de Ontwikkelaarsmodus later weer uitschakelen, dan regel je dat via hetzelfde Instellingen-menu. Je kunt nu TestFlight-apps gebruiken, maar let wel op dat je wel wat kwetsbaarder bent voor beveiligingslekken.

De Ontwikkelaarsmodus voor TestFlight-apps op de Apple Watch

Test je ook apps op de Apple Watch, dan dien je hier de Ontwikkelaarsmodus voor TestFlight-apps ook in te schakelen. Dit doe je vanaf het horloge zelf en niet vanaf de gekoppelde iPhone. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar het Privacy en beveiliging-menu. Scrol helemaal naar beneden en tik op Ontwikkelaarsmodus. Zet de modus aan en herstart je apparaat. Na het herstarten bevestig je nogmaals dat je Ontwikkelaarsmodus wil gebruiken. Voer ook je toegangscode in.

Zoals al aangegeven gaat het hier om een bug, waardoor op termijn de Ontwikkelaarsmodus niet meer nodig is.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.