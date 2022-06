Odio: de beste in innovatie

Odio won een Apple Design Award in de categorie Innovatie. Toch zou je op het eerste gezicht niet denken dat er iets compleet nieuws wordt gedaan: Odio speelt omgevingsgeluiden af, zoals watervallen en stromende rivieren, waar je naar kunt luisteren om te ontspannen. Wat Odio uniek maakt is dat de geluiden dankzij Spatial Audio en hoofdtracking heel realistisch zijn. Je kunt een soundscape aanpassen via een speciaal ontworpen ronde interface, voorzien van vloeiende animaties die er futuristisch uit zien. Deze animaties zijn afgestemd op het geluid en volgens Apple is het een



In de categorie ‘Innovation’ gaat het om state-of-the-art ervaringen en nieuw gebruik van Apple-technologieën, waardoor een app zich onderscheidt in het genre. In dit geval gaat het om het gebruik van Spatial Audio en hoofdtracking. Er zijn natuurlijk véél meer geluidenapps, maar Odio voegt daar iets extra’s aan toe. “Het is werkelijk een verbeterde kijk op de audiovisuele ervaring”, vindt Apple.

Halide Mark II: visueel de mooiste

Een andere opvallende winnaar is Halide Mark II van het Nederlands/Amerikaanse duo Sebastiaan de With en Ben Sandofsky. En hoewel De With zich grotendeels ergens ter wereld op een motorfiets bevindt, is hij van huis uit toch Nederlander.

De makers staan bij Apple al langere tijd in de schijnwerpers en Apple maakte er eerder al een persbericht en een developer spotlight.

Halide won in de categorie ‘Visuals and Graphics’. De winnaars in deze categorie blinken vooral uit op grafisch gebied, mooie interfaces en animaties van hoge kwaliteit, waardoor de app er herkenbaar en samenhangend uit ziet. Apple noemt Halide Mark II een “briljante camera-app die zich richt op de essentiële functies”. Toch zitten er een hoop functies in die je via een niet-rommelige, slim georganiseerde interface kunt bekijken. Elke beweging voelt vertrouwd voor fotografen die gewend zijn aan dingen als focus en belichting. En er is ook een geoptimaliseerde versie voor de iPad, zoals we eerder al schreven.

Bekijk ook Halide Mark II: vernieuwde camera-app heeft verbeterde RAW-functies Halide, de populaire en geavanceerde camera-app, heeft een grote update gekregen. De vernieuwde app, Halide Mark II, heeft een nieuw design en gaat op een nieuwe manier om met RAW-bestanden.

Apple Design Awards 2022: de winnaars

Maar dit zijn natuurlijk niet de enige winnaars. In elke categorie zijn er steeds twee winnaars: een app en een game.

Inclusivity : Procreate (app) en Wylde Flowers (game)

: Procreate (app) en Wylde Flowers (game) Delight and Fun : Not Boring Habits (app) en Overboard! (game)

: Not Boring Habits (app) en Overboard! (game) Interaction : Slopes (app) en A Musical Story (game)

: Slopes (app) en A Musical Story (game) Social Impact : Rebel Girls (app) en Gibbon Beyond the Trees (game)

: Rebel Girls (app) en Gibbon Beyond the Trees (game) Visuals and Graphics : Halide Mark II (app) en LEGO® Star Wars: Castaways (game)

: Halide Mark II (app) en LEGO® Star Wars: Castaways (game) Innovation: Odio (app) en MARVEL Future Revolution

In eerdere edities van de Apple Design Awards waren er ook Nederlandse winnaars, zoals Darkroom, dat ook door een gemengd internationaal team wordt gemaakt maar met de Nederlander Jasper Hauser als belangrijkste man voor het design – hetgeen waar het bij deze awards om draait.

In het persbericht van Apple lees je meer details waarom deze apps hebben gewonnen.