Sinds een paar jaar ondersteunt de iPhone snelladen. Hierdoor laadt je iPhone een stuk sneller op tot 100%. Je had daar altijd een aparte lader voor nodig, maar sinds 2018 wordt die standaard geleverd bij bepaalde iPhone- en iPad-modellen. Bij de iPhone 11 Pro en de iPad Pro zit namelijk standaard een snellere 18W-lader, maar het zou kunnen dat Apple dit jaar met nog een snellere 65W-lader komt.



‘Apple werkt aan 65W GaN-oplader met snelladen’

Volgens het Chinese ITHome maken niet alleen Apple maar ook Huawei, Samsung en Oppo dit jaar gebruik van de GaN-technologie. Xiaomi heeft onlangs een GaN-oplader uitgebracht. Zo’n lader maakt gebruik van galliumnitride-technologie, met als voordeel dat het vermogen automatisch aangepast wordt aan het aangesloten apparaat. Ook is het formaat van de oplader een stuk kleiner. De nieuwste Xiaomi Mi 10 Pro kan daardoor in 45 minuten volledig opgeladen worden.

Apple heeft nu wel al een 61W-lader met USB-C in het assortiment, die geschikt is voor de iPad Pro en de kleinste MacBook-modellen. Het nadeel van deze krachtigere USB-C opladers is dat ze vrij fors zijn en daarom niet zo makkelijk mee te nemen zijn. Volgens het bericht zou de GaN-lader waar Apple aan werkt geschikt zijn voor MacBooks en iPhones. Om een iPhone nog sneller op te kunnen laden dan nu mogelijk is, moet de iPhone dergelijke wattages wel ondersteunen.



Apple’s huidige krachtige oplader met USB-C

De informatie is afkomstig van relatief onbekende bronnen uit China, dus het is lastig te voorspellen in hoeverre dit bericht klopt. Wil je meer weten over snelladen op de iPhone? In onze tip lees je daar alles over. Ook over snelladen op de iPad hebben we meer informatie in een apart artikel.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!