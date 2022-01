Een vreemde bug in de Agenda-app op iPhone en iPad zorgt ervoor dat Nederlandse feestdagen in 2022 niet zichtbaar zijn.

In de standaard Agenda-app op de iPhone en iPad biedt Apple ook een speciale agenda met Nederlandse feestdagen. Denk aan Koningsdag en Bevrijdingsdag, maar ook de traditionele feestdagen als Pasen en Kerst. Maar om onduidelijke redenen verschijnen deze feestdagen niet meer in de Agenda-app op zowel iPhone als iPad.



Geen feestdagen voor 2022 in Agenda-app op iPhone en iPad

Het gaat om de feestdagen voor heel 2022 die niet verschijnen in de Agenda-app op zowel iPhone als iPad. Normaal gesproken zorgt Apple ervoor dat de feestdagen voor het nieuwe jaar ruim op tijd geüpload worden in de Nederlandse feestdagen-agenda, zodat ze automatisch in de agenda’s van iPhone- en iPad-gebruikers verschijnen. Maar volgens MacRumors klagen gebruikers al sinds midden 2021 dat de feestdagen van 2022 ontbreken.



Dit jaar geen Koningsdag?!

Het probleem lijkt in ieder geval te spelen op toestellen die draaien op iOS 15 en iOS 14, maar mogelijk hebben ook toestellen met een oudere iOS-versie er last van. Gek genoeg zijn de feestdagen wél zichtbaar in de Agenda-app op de Mac, waardoor het erop lijkt dat het probleem niet aan de gedeelde agenda ligt maar mogelijk aan de Agenda-app zelf.

Tijdelijke oplossing

Echter, Apple zou al bezig zijn met een oplossing, waardoor de feestdagen ieder moment weer in de Agenda-app kunnen opduiken. Maar tot op heden hebben wij ze nog niet gezien. Mogelijk is er dus een software-update nodig om het probleem echt op te lossen. In de tussentijd kun je je abonneren op een externe agenda met Nederlandse feestdagen. Heb je een Microsoft- of Google-account toegevoegd aan de Agenda-app, dan bieden die vaak ook een agenda voor Nederlandse feestdagen die je apart in kunt schakelen. Tik daarvoor in de Agenda-app onderaan op Agenda’s en vink deze aan.