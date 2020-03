iCulture Vandaag: dit was donderdag 19 maart 2020

Vandaag geen nieuwe aankondiging van Apple, wat betekent dat we even kunnen bijkomen van de onthullingen van gisteren. Zo laten we je zien wat de verschillen zijn tussen de iPad Pro 2020 vs de iPad Pro 2018 en lees je in een uitgebreide uitleg welke MacBooks het nieuwe toetsenbord hebben. Ook hebben we de iPad line-up voor 2020 voor je uiteengezet. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

TheFork- reserveer restaurants (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Zie nu bij welke restaurants je gerechten kan bestellen om af te halen of te laten bezorgen.

Mirror: Emoji Face Maker App (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Nu met abonnementenmodel.