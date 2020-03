Na een eerder uitstel en een beperkte release eerder deze maand, kan iedereen vanaf nu kijken naar The Banker op Apple TV+. De film speelt zich af in de jaren 60, met in de hoofdrol Samuel L. Jackson en Anthony Mackie.

In deze tijden van coronacrisis brengen veel mensen hun tijd door voor de televisie. Wat dat betreft komt The Banker op Apple TV+ dus op het goede moment. Heb je je favoriete serie op Netflix of Videoland al helemaal gebingewatched en zijn alle films op je verlanglijstje al bekeken? Dan is deze film misschien ideaal om in ieder geval de avond mee door te komen. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van the Afrikaans-Amerikaanse bankiers in de VS.



The Banker kijken op Apple TV+

Samuel L. Jackson en Anthony Mackie spelen de rol van respectievelijk Joe Morris en Bernard Garrett, twee bankiers van Afrikaanse afkomst. Het speelt zich af in de jaren 60, tijden waarin het verre van zelfsprekerd was dat mensen met hun afkomst een eigen bank oprichten. Hun doel was om te vechten voor gelijke rechten. Ook de American Dream speelt in The Banker een grote rol. Ze huren een blanke man in om het bedrijf te vertegenwoordigen, om zo voet aan de grond te krijgen.

The Banker is geregisseerd door George Nolfi, bekend van The Adjustment Bureau uit 2011. Ook zijn acteurs Nia Long, Colm Meaney en Jessie Usher te zien. De film duurt zo’n twee uur. Op Rotten Tomatoes krijgt de film een score van 73%, wat betekent dat bijna driekwart de film positief beoordeelt. Om de film te kunnen kijken moet je wel abonnee zijn van Apple TV+. Heb je recent een nieuw Apple-apparaat gekocht, dan kun je een jaar lang gratis Apple TV+ kijken.

Voor de rest van het voorjaar staan heel wat Apple TV+ series gepland en in ons eerdere overzicht lees je wat er zoal te kijken is.