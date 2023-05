Google-accounts worden gewist als ze niet actief zijn

Dat mooie Gmail-adres dat je ooit hebt weten te bemachtigen, maar nooit gebruikt, zou wel eens zomaar weg kunnen zijn. Google gaat inactieve accounts wissen als ze langer dan 2 jaar niet worden gebruikt. In een blogposting legt het bedrijf uit wat het nieuwe beleid is. Dit is volgens Google een manier om de hoeveelheid spam te beperken. Ook zijn deze accounts gemakkelijker te hacken. Volgens Google is er bij verlaten accounts 10x zoveel kans dat er geen tweestapsverificatie is ingesteld. Worden ze overgenomen door een vreemde partij, dan merkt de eigenaar er vaak niets van.



Het lezen of verzenden van e-mail

Gebruik van Google Drive

Het bekijken van een YouTube-video

Het downloaden van een app uit de Google Play Store

Gebruik van Google Search

Google-account gebruiken om in te loggen bij een third party-dienst

De accounts kunnen dan gebruikt worden voor spam en identiteitsdiefstal. Het wissen van oude accounts maakt opslagruimte vrij en en bespaart kosten. Google is de afgelopen tijd meer op kostenreductie gaan letten. Alles wat je hoeft te doen is eenmaal per twee jaar in te loggen. Google geeft ook voorbeelden van wat als voldoende ‘activiteit’ wordt beschouwd:

Mensen zouden hun account namelijk voor heel verschillende dingen kunnen gebruiken, zoals een apart account alleen voor het opslaan van wat belangrijke bestanden bij Google Drive.

Het verwijderen van accounts geldt alleen voor individuele accounts en niet die van bedrijven of betalende gebruikers. Logisch, want als je betaalt en Google daar niets voor hoeft te doen, is er geen reden om een betalende klant aan de kant te zetten.

Voor Google Foto’s geldt er wel een aparte eis: hier moet je de Google Foto’s-app of -website bezoeken om te voorkomen dat je account na twee jaar inactiviteit wordt weggegooid. Wie dus een Google Foto’s-account uitsluitend gebruikt als archief en dat nooit raadpleegt, loopt kans om die foto’s na verloop van tijd kwijt te raken. Het wissen van Google-accounts gaat in december 2023 van start. Je krijgt vooraf meerdere e-mails op je mailadres of je hersteladres, als je dat hebt opgegeven.