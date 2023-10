In Californië is de Right to Repair Act nu officieel in werking getreden. Daardoor wordt het voor eigenaren van apparaten gemakkelijk om ze zelf te repareren of een onafhankelijk reparatiebedrijf in te schakelen.

Recht op reparatie in Californië

Opmerkelijk bij deze nieuwe Recht op reparatie-wet is dat Apple het uiteindelijk steunde, nadat het bedrijf zich jarenlang heeft verzet tegen het gemakkelijker maken van reparaties. Omdat Californië een van de grootste en meest toonaangevende Amerikaanse staten is, kan dit gunstig uitpakken voor andere regio’s. Eerder werden in New York, Colorado en Minnesota al soortgelijke wetten aangenomen, maar die in Californië is strenger. Fabrikanten moeten gedurende 7 jaar na productie de juiste gereedschappen, onderdelen, software en documentatie beschikbaar stellen voor apparaten met een prijs boven de $100.

Voor minder dure apparaten hoeven de materialen slechts drie jaar beschikbaar zijn. De Californische senator Susan Eggman heeft mede gezorgd dat de nieuwe wetgeving er kwam. Zij benadrukt dat de Right to Repair Act goed is voor kleine reparatiebedrijven, meer keuze geeft aan de consument en beter is voor het milieu. De wet maakt uitzonderingen voor spelconsoles en alarmsystemen.

iFixit blij met nieuwe wet

Een andere voorstander van de nieuwe wet is iFixit, het reparatiebedrijf dat Apple regelmatig een onvoldoende geeft omdat devices niet te repareren zijn. Onlangs verlaagde iFixit het rapportcijfer van de iPhone 14 nog van een 7 naar 4 omdat bepaalde onderdelen met een uniek nummer aan het toestel zijn gekoppeld. Daardoor kun je niet zomaar een nieuw scherm plaatsen, maar zul je de speciale software moeten gebruiken om de onderdelen werkend te krijgen. Kleine reparatiebedrijven die originele onderdelen willen hergebruiken lopen daarbij tegen problemen aan.

Dat Californië nu deze stap neemt is extra belangrijk, omdat er veel techfabrikanten gevestigd zijn, waaronder Apple. Het heeft dan ook meteen gevolgen. Apple verklaart toestellen die meer dan vijf jaar geleden zijn geproduceerd als ‘vintage‘. Dergelijke producten krijgen nog wel support, maar Apple kan niet garanderen dat er nog onderdelen voor zijn. Als een product meer dan zeven jaar geleden is geproduceerd wordt deze ‘verouderd‘. Dit houdt in dat er geen reparaties meer mogelijk zijn, zoals onlangs gebeurde met de Apple Watch Series 0.

Apple zal ervoor moeten zorgen dat er ook voor ‘vintage’ producten nog onderdelen zijn, zodat ze gerepareerd kunnen worden. Google liep al op de wetgeving vooruit en kondigde voor de Google Pixel 8 aan dat er voor deze smartphone gedurende zeven jaar reserveonderdelen verkrijgbaar zijn. Er is al een Apple Self Service-reparatieprogramma voor consumenten, maar het aanschaffen van onderdelen en het huren van de benodigde gereedschappen is relatief duur.

De Right to Repair Act geldt voor apparaten die na 1 juli 2021 zijn gemaakt en verkocht voor een bedrag van $100 of meer. Dit geldt dus ook voor de iPhone 13-serie en later. Wil je als Nederlander of Belg gebruik ervan maken, dan zul je je toestel in Californië moeten kopen. Helaas is dat niet de goedkoopste Amerikaanse staat wat salestax betreft.