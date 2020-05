Google heeft haar Nest Aware-dienst een update gegeven. De vernieuwde versie van Nest Aware dekt je complete huis in plaats van per camera. Ook breidt de dienst uit naar Google Home speakers en displays. Daarnaast is er een prijsverlaging voor de Nest Hub en Cam Indoor.

Nest Aware is een abonnementsdienst voor je slimme Nest-camera’s. Met Nest Aware kun je extra lang beelden vastleggen en terugkijken en krijg je relevante meldingen als de camera bijvoorbeeld een persoon detecteert. Voorheen werd een Nest Aware-bundel gekoppeld aan één camera, waardoor dit prijzig kan zijn als je meerdere camera’s hebt. Na de aankondiging eind vorig jaar is het vernieuwde Nest Aware nu beschikbaar. Veel gebruikers vonden de vorige versie te duur en te ingewikkeld. Het nieuwe Nest Aware moet alles een stuk overzichtelijker en goedkoper maken. Er is nu een vaste prijs en dekking voor het hele huis.



Nest Aware vernieuwd: één prijs voor het hele huis

Met de vernieuwde opzet betaal je één vaste prijs voor al je slimme Google-apparaten in huis. Voor extra camera’s ben je daardoor niet extra geld kwijt. In de VS omvat het niet alleen de Nest-camera’s, maar ook speakers en displays binnen de Google Home-lijn. Voor de camera’s komt er een nieuwe optie waardoor ze pas opnames maken als er beweging of geluid gesignaleerd wordt. Je krijgt daar dan ook een melding van, zodat je de clips kan bekijken. Daarnaast blijft de mogelijkheid om continu te filmen behouden.

De Google Home-apparaten kunnen zo ingesteld worden dat ze een melding geven zodra ze vreemde geluiden horen als je van huis bent. Een voorbeeld van dergelijke geluiden die Google noemt zijn sirenes van rookmelders. Via de app kan je het geluidsfragment terugluisteren of live mee luisteren met wat er in je huis gebeurt. Google laat weten dat de ondersteuning voor Google Home speakers en displays voorlopig alleen naar Amerika komt, maar op den duur wel uitgebreid wordt naar andere landen.

Google zegt dat ze rekening blijven houden met je privacy. Bovendien zal er altijd een lampje branden zodra er opnames gemaakt worden. Nog niet zo lang geleden waren Nest-gebruikers boos dat het lampje altijd aan is, omdat het voor inbrekers dan duidelijk is dat en waar er opnames gemaakt worden. Via de Home-app van Google kan ook automatisch met de nooddiensten gebeld worden als een speaker een sirene van een rookmelder signaleert. Deze functie komt voorlopig alleen in Amerika beschikbaar.

Prijs en beschikbaarheid

Het nieuwe Nest Aware is vanaf nu van start in de negentien landen waar nu ook Nest Aware beschikbaar is, waaronder dus Nederland en België. Je hebt de keuze uit twee bundels. Met de standaard Nest Aware voor €5 per maand of €50 per jaar kan je events en clips van 30 dagen terugkijken. Met Nest Aware Plus (€10 per maand of €100 per jaar) wordt dit verlengd naar 60 dagen plus tien dagen continue videogeschiedenis.

Ter vergelijking: voorheen betaalde je voor Nest Aware €5, €10 of €30 per maand voor respectievelijk 5 dagen, 10 dagen en 30 dagen videogeschiedenis. Deze prijzen golden dus nog per camera, maar met de nieuwe Nest Aware betaal je één prijs voor het hele huishouden.

Prijsverlaging voor Nest Hub en Cam Indoor

Vanaf nu zijn ook de prijzen aangepast van twee Nest-producten. De Google Nest Hub is gezakt van €129 naar €89,99 en de Nest Cam Indoor kost je nu €139,99 in plaats van €199. Het gaat om een blijvende prijsverlaging, dus niet om een tijdelijke actie. Veel winkels boden al langer lagere prijzen aan, maar nu gaat het dus om een definitieve adviesprijs. Mogelijk stunten winkeliers daarom nog verder met lagere prijzen. Vooral de Cam Indoor vind je soms in een deal, omdat dit model al wat ouder is.

Het kan even duren voordat de nieuwe prijzen zichtbaar zijn bij winkeliers.