Sommige accessoires laden niet met iPad Pro Magic Keyboard

Accessoires laden niet met Magic Keyboard voor iPad

Sommige USB-C stroomadapters en kabels blijken niet te werken op het iPad Pro Magic Keyboard. Ze blijken niet in staat om de iPad op te laden via de speciale poort. Meerdere gebruikers klagen erover, omdat ze een ‘Not charging’-melding krijgen, om duidelijk te maken dat de kabel ongeschikt is om te laden.





Niet iedereen blijkt er last van te hebben. Er zijn ook mensen die probleemloos met hun accessoires kunnen laden. Het is nu de vraag of het ligt aan een defect in de Magic Keyboard-hoes of dat er bepaalde accessoiremerken zijn die wél gewoon werken.

Eén van de klagers kreeg van Apple te horen dat het alleen werkt met Apple’s officiële kabels en adapters. Apple bouwt speciale chips in, om de echtheid te kunnen garanderen. Ook externe accessoiremakers kunnen tegen betaling zo’n chip inbouwen via het Made for iPhone-programma. Ook bij iPhones kan het gebeuren dat kabels niet werken.

Het Magic Keyboard is verkrijgbaar bij Apple en bij winkels zoals Amac.