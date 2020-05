Apple is van plan de kantoormedewerkers gefaseerd terug te laten keren. Als eerste zijn de hardware-teams aan de beurt. Ondertussen gaan ook diverse Apple Stores weer open, maar in Duitsland loopt Apple tegen een probleem aan met de temperatuurmetingen.

Apple-kantoren vanaf eind mei weer open

Veel andere techbedrijven hebben aangekondigd dat er nog tot eind 2020 zal worden thuisgewerkt. Twitter heeft er zelfs voor gekozen om thuiswerken ook in de toekomst altijd toe te staan. Maar Apple kiest een ander pad: op korte termijn kunnen de medewerkers weer terug naar de kantoren. Het geldt wereldwijd, dus niet alleen voor het hoofdkantoor in Cupertino.



Gefaseerde terugkeer

De terugkeer gebeurt gefaseerd, meldt Bloomberg. Het zal enkele maanden in beslag nemen. In de eerste fase zullen medewerkers terugkomen die moeilijk thuis kunnen werken of daarbij tegen uitdagingen aan lopen. Het kan daarbij zijn dat je geen goede werkplek thuis hebt, of dat je werk uitvoert waar je gespecialiseerde machines voor nodig hebt die alleen op de werkplek staan. Deze fase zal eind mei en begin juni worden uitgebreid naar alle grote kantoren van Apple.

De tweede fase gaat van start in juli. Daarbij gaan meer medewerkers terug naar de kantoren, al kunnen de plannen nog veranderen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Vanaf deze week zullen medewerkers van hun manager te horen krijgen of ze in de eerste fase of in een latere fase zitten. Mensen die terugkeren kunnen ervoor kiezen om regelmatig op kantoor te zitten of alleen in bepaalde periodes. Dit is afhankelijk van hun rol.

Het hardware-team keert als eerste terug naar Cupertino. Sommige projecten, zoals de ontwikkeling van een augmented reality-bril, moesten volgens Bloomberg worden teruggeschaald omdat veel werk niet thuis gedaan kan worden. Het heeft te maken met Apple’s geheimhoudingsplicht omtrent nieuwe producten, maar ook met het feit dat er soms hulpmiddelen nodig zijn die je niet thuis hebt. Verder speelt mee dat Apple’s bedrijfscultuur erg de nadruk legt op persoonlijke samenwerking. Thuiswerken werd niet erg toegejuicht.

Bij de meeste techbedrijven is het anders: bij Facebook en Google kunnen medewerkers tot eind van het jaar thuiswerken. Amazon wil medewerkers tot begin oktober thuis laten werken en Twitter vindt dat sommige medewerkers permanent vanuit eigen huis aan de slag kunnen, als ze dat willen.

Sommige Apple-medewerkers zijn ook tijdens de coronacrisis blijven doorwerken, zoals beheerders van datacenters en mensen die hardware testen. Als straks meer medewerkers aan de slag gaan zal Apple verplicht stellen om een masker te dragen en voldoende afstand te houden. Ook zal regelmatig de temperatuur worden opgenomen.

Duitsland boos over temperatuurmetingen

Het meten van de temperatuur valt niet overal in goede aarde. In Duitsland is ophef ontstaan of het temperaturen van klanten niet in strijd is met de privacyregels van de Europese Unie. De Autoriteit Persoonsgegevens in Hessen neemt daarbij het voortouw.



De situatie in Berlijn voor de coronacrisis.

Apple heeft sinds 11 mei de Apple Stores in Duitsland weer geopend, met nadruk op service en support. Bij binnenkomst wordt temperatuur gemeten met een contactloze thermometer die op je voorhoofd wordt gericht. Verder is het aantal klanten dat in de winkel wordt toegelaten beperkt, zodat er voldoende afstand is. De 15 winkels hebben bovendien beperkte openingstijden. Interactie tussen klanten en medewerkers vindt plaats met een tafel ertussen. En er is een systeem bedacht om te voorkomen dat medewerkers kriskras door de winkel moeten lopen.

Ondertussen zijn ook Apple Stores in Australië, Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Korea, China en Taiwan weer open. Nederland en België zijn nog niet aan de beurt: de webpagina’s van deze Apple Stores melden voor de komende week nog steeds: ‘Gesloten’.