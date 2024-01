Eindelijk bestanden delen tussen Samsung en Google

De AirDrop-variant van Google en Samsung wordt vanaf vandaag uitgerold naar Android-toestellen. Daarmee kunnen Android-gebruikers nu ook moeiteloos bestanden met elkaar uitwisselen, ongeacht of ze een Samsung-toestel of een Google Pixel-telefoon hebben.

Google introduceerde in 2020 voor het eerst een eigen AirDrop-achtig systeem, genaamd Share Nearby. Wat we ons toen nog niet realiseerden, was dat Google Share Nearby helemaal niet met Samsung-toestellen werkte. Die fabrikant heeft namelijk een eigen deeloplossing, Quick Share. Als je een Samsung Galaxy-telefoon gebruikte en je wilde een foto doorsturen naar de Google Pixel-telefoon van een vriend, dan lukte dat niet en was je aangewezen op AirDrop-alternatieven zoals Xender en AirDroid. Afgelopen januari werd tijdens CES 2024 aangekondigd dat hier verandering in komt en dat beide zullen worden samengevoegd onder de naam ‘Google Quick Share’. De uitrol daarvan is nú begonnen!

Google Near Share en Samsung Quick Share worden Quick Share

Voor Samsung-gebruikers verandert er op het eerste gezicht niets: het delen van bestanden heet nog steeds Quick Share. Maar er komen wel meer mogelijkheden bij. Ze kunnen namelijk nu ook bestanden uitwisselen met andere Near Share-geschikte apparaten zoals Chromebooks en Android-telefoons van andere merken. Daarmee wordt Quick Share eindelijk een universele deeloplossing voor alle Android-gebruikers. Uiteindelijk zal Quick Share ook worden uitgebreid naar Windows-computers, maar er is nog geen tijdsplanning gegeven wanneer dit gaat gebeuren.

Google Pixel-gebruikers zien nu voor het eerst de Quick Share-functie op hun toestel verschijnen. Ook eigenaren van andere merken zoals OnePlus, zien de update binnenkomen. Eén ding ontbreekt echter nog en dat is een universele uitwisselmethode tussen Android en iPhone. Er komen immers steeds meer open standaarden bij: Matter voor je smart home, Matter Casting als alternatief voor AirPlay en Aliro voor deursloten (gebaseerd op Apple Home Key). Soms wordt de technologie die Apple al heeft ontwikkeld als voorbeeld genomen om een breder alternatief te ontwikkelen.