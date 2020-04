iCulture Vandaag: dit was dinsdag 21 april 2020

Vandaag lees je in onze uitgebreide iPad Pro 2020 review wat onze ervaringen zijn met de nieuwste krachtigste iPad. Hoe zijn de verbeteringen in de camera en wat heb je eigenlijk aan de LiDAR Scanner? Ook helpen we je als je twijfelt of je moet kiezen voor de iPhone SE 2020 of moet wachten op de iPhone 12 en hebben we weer een vers aantal geruchten voor je klaar staan. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: