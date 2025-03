The Wheel of Time (seizoen 3)

The Wheel Of Time is een van de populairste fantasy-series aller tijden, met meer dan 90 miljoen verkochte boeken. Het verhaal speelt zich af in een uitgestrekte, epische wereld waar magie bestaat waar alleen bepaalde vrouwen er toegang toe hebben. Het verhaal volgt Moiraine (Rosamund Pike), lid van de ongelooflijk machtige, geheel vrouwelijke organisatie genaamd de Aes Sedai, als ze aankomt in het kleine stadje Two Rivers. Daar begint ze aan een gevaarlijke, wereldomspannende reis met vijf jonge mannen en vrouwen, waarvan één de herboren draak zal zijn, die de mensheid zal redden of vernietigen.