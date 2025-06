Predator: Killer of Killers

In Predator: Killer of Killers worden drie van de dodelijkste krijgers uit de menselijke geschiedenis gevolgd in hun eigen tijdperken – een nietsontziende Vikingstrijdster op een wraakmissie samen met haar zoon, een Japanse ninja die in een genadeloze strijd belandt met zijn samoeraibroer, en een gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog die op onderzoek gaat naar een mysterieuze buitenaardse dreiging. Wat deze krijgers niet weten, is dat ze deel uitmaken van een veel groter spel. Eén voor één worden ze geconfronteerd met een vijand zoals geen ander: een roofdier van buitenaardse afkomst dat op jacht is naar de sterkste krijgers van de mensheid. Maar hoe dodelijk zij ook zijn… voor de Predator zijn ze slechts prooi.