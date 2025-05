Étoile

In een ambitieuze poging om hun legendarische instituten te redden, ruilen twee wereldberoemde balletgezelschappen in New York en Parijs hun talentvolste sterren om. Van de uitvoerend producenten van The Marvelous Mrs. Maisel komt een gedurfde nieuwe serie vol schoonheid, humor en onvoorspelbaarheid van een leven gewijd aan kunst, zowel in als buiten het theater.