Sensor Tower verzamelde stiekem data, Apple verwijdert apps

Sensor Tower verzamelde stiekem data

De apps werden verwijderd na een onderzoek van Apple, waaruit bleek dat de marktonderzoeker niet helemaal netjes omging met privacy. De apps bleken allerlei gegevens te verzamelen, zonder dit aan gebruikers te melden. Het gebeurde zowel op iOS als op Android. Sensor Tower heeft sinds 2015 zo’n 20 apps ontwikkeld, die er op het eerste gezicht nuttig uitzien, maar een extra bedoeling hebben. Ze sprokkelen data bijeen voor de onderzoeken die Sensor Tower publiceert. Ze installeren een root certificaat om dataverkeer en diverse data van de gebruiker vast te leggen. Eerder maakten Facebook en Google zich daar al schuldig aan.



Heb je als iOS-gebruiker de apps Adblock Focus of Luna VPN, dan is het oppassen geblazen. Adblock Focus is al verwijderd door Apple, terwijl Luna VPN nog in onderzoek is. In afwachting van de uitslag is de app nog wel in de App Store te vinden. Volgens een Apple-woordvoerder zijn eerder al een stuk of twaalf apps van Sensor Tower uit de App Store gehaald. Ze zijn verwijderd omdat ze de richtlijnen overtreden. Google heeft eveneens apps van Sensor Tower verwijderd.

De apps zelf laten niet zien dat ze met Sensor Tower te maken hebben. Ook informeerden ze de gebruikers niet over de hoeveelheid persoonsgegevens die ze verzamelden. De code in de apps blijkt echter geschreven door personen die in dienst zijn van Sensor Tower.

Als reactie gaf het bedrijf, dat de apps geen gevoelige persoonlijke informatie verzamelen en dat de meeste apps niet meer werken, of binnenkort gaan verdwijnen. Dat Sensor Tower zo geheimzinnig doet over de apps, zou volgens een woordvoerder te maken hebben met concurrentieoverwegingen.