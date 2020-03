iCulture Vandaag: dit was maandag 9 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 9 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is nog veel te vroeg voor gelekte info over iPhones, maar ondertussen is vandaag wel het geruchtenseizoen losgebarsten. iOS 14 kwam namelijk in handen van een website en dat leverde vandaag allerlei ontdekkingen op over Apple’s aanstaande hoofdtelefoon, nieuwe feature voor de Apple Watch en een specs van de Powerbeats 4. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Schermdeling op de Mac kan handig zijn als je anderen op afstand moet helpen.

Vegetarische recepten-apps voor de iPhone zijn er in overvloed. Zo kom je moeiteloos door de #weekzondervleed.

Hoe zit het met Apple Pay en privacy? Wij leggen het uit.

Nieuws

Apps en accessoires

HERE WeGo heeft nu CarPlay-ondersteuning, zodat je ook in de auto van deze populaire navigatie-app kunt profiteren.

Mario Kart Tour multiplayer is nu beschikbaar voor iedereen en zo speel je ‘t.

Het Spotify Home-scherm is vernieuwd en bevat nu afspeellijsten die meer zijn afgestemd op je gedrag.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NetNewsWire: RSS Reader (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nieuwe nieuwslezer-app voor RSS verschenen op de iPhone en iPad.

Oral-B (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Je kunt nu verbinding maken met de Gezondheid-app van Apple.