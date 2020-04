De Fitbit Charge 4 is de nieuwste activity tracker van Fitbit. Dit model heeft hetzelfde design als z'n voorganger, maar er zitten wel tal van nieuwe functies in. Wij hebben 'm de afgelopen twee weken getest.

Fitbit Charge review

De Charge 4 (€149) is Fitbit’s meest uitgebreide fitnesstracker tot nu toe. Er zitten meer functies in dan de goedkopere Inspire HR (€99) en het heeft ook meer mogelijkheden dan zijn voorganger de Charge 3.

De grootste vernieuwing is ingebouwde GPS, waardoor je kunt sporten zonder je smartphone mee te nemen. Daarmee wordt de Charge 4 een echt alternatief voor de vele hardloophorloges voor recreatief gebruik. Topsporters hebben misschien liever een enorme bak aan data, maar als het alleen gaat om snelheden, tijden en de afgelegde route heb je aan de nieuwe Charge 4 meer dan voldoende. Wel jammer is dat je alleen iets aan de GPS-functie hebt als je naar buiten gaat – en dat is onder de huidige omstandigheden juist niet de bedoeling.

Verdere hoogtepunten: Spotify-ondersteuning en Fitbit Pay op alle modellen. De nieuwe functie die toont hoeveel tijd je in actieve zones hebt doorgebracht, komt later ook beschikbaar op de Fitbit-smartwatches.

De Fitbit Charge ligt sinds half april in de winkel voor €149 en dat is dezelfde prijs als zijn voorganger, de Charge 3. Toch zit er meer technologie in. Voor iets meer geld koop je een Fitbit Versa 2 (€200). Die heeft spraakcommando’s via Alexa, maar heeft geen GPS en muziek-app. Al met al krijg je behoorlijk wat functionaliteit voor een redelijke prijs. Maar er zijn ook wat minpunten.



Fitbit Charge 4 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Stappen, hartslag en slaap meten

Ingebouwde GPS

Bloedzuurstof en VO2 Max meten

7 dagen batterijduur

Fitbit Pay en Spotify op alle modellen

Meten van tijdsduur in bepaalde hartslagzones

Notificaties

Diverse workouts meten

Standaardmodel in drie kleuren

Speciale uitvoering met extra bandje van textiel

Prijs €149

Design en uiterlijk

De Fitbit Charge 4 ziet er vrijwel identiek uit als zijn voorganger. Een touchscreen in grijstinten en verwisselbare bandjes. Heb je nog bandjes voor de Charge 3 liggen, dan kun je die opnieuw gebruiken voor de Charge 4, dus dat is mooi meegenomen.

De Charge 4 is erg compact: hij meet 35,8mm x 22,7mm x 12,5mm en is daarmee iets smaller maar wel iets dikker dan een Apple Watch (Series 5). Het uiterlijk is uiteraard wel totaal anders: terwijl je met de Apple Watch een horloge draagt, is er bij de Charge 4 gekozen voor het uiterlijk van een traditioneel fitnessbandje. Bij het model dat wij getest hebben (en dat ook het meest verkocht zal worden) is alles zwart, met een reliëf-ruitpatroon op het rubberen armbandje.

Je kunt deze keer kiezen uit twee uitvoeringen: de standaardversie met siliconenbandje in zwart, blauw of paars en een speciale uitvoering met twee accessoires: een geweven nylon bandje en een siliconenbandje. Losse exemplaren zijn voor 30 euro verkrijgbaar, waaronder een bandje met gaatjespatroon, vergelijkbaar met de Nike-bandjes van de Apple Watch. Als je wil variëren met het uiterlijk kun je dus ook prima bij Fitbit terecht.

Het scherm is helaas nog steeds zwart-wit en door het kleine formaat wat moeilijk leesbaar als je fanatiek aan het sporten bent. Het gaat om een OLED-scherm met achtergrondverlichting, dat de teksten scherp, maar wel klein afbeeldt. Tijdens het testen heb ik steeds de Apple Watch om mijn andere pols gedragen en merkte dat het toch een stuk prettiger is om alle metingen groot en in kleur te zien. Maar dat is een persoonlijke voorkeur, met als consequentie dat de batterijduur door zo’n groot kleurenscherm een stuk korter wordt.

Fitbit Charge 4 getest in de praktijk

Je kunt de Charge 4 overdag en ‘s nachts dragen – iets wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. Omdat de achterkant rondom de hartslagsensor vrij taps toeloopt is er daarbij minimaal contact met de huid. Dat voorkomt zweetplekken, als is het nog steeds prettig om de fitnessarmband regelmatig even af te doen. Het bandje is iets dikker dan die van de Apple Watch, waardoor het iets minder prettig is als je ermee moet typen. De sportband van de Apple Watch heeft door de speciale ‘doorsteek’-constructie maar 2 lagen materiaal, terwijl de armband van de Charge een traditioneel bandje met lus heeft, waardoor je plaatselijk 4 lagen materiaal hebt.

Tijdens workouts meet de optische sensor aan de binnenkant je hartslag elke seconde. Ben je niet aan het sporten, dan gebeurt dit elke vijf seconden. In mijn geval was het nodig om een paar keer bij te laden. Ik was vergeten de workout te stoppen en dan gaat de accu toch echt veel sneller leeg. Daardoor maakte ik helaas geen schijn van kans in de Workweek Hustle-uitdaging, waar ik voor was uitgenodigd. Net als bij eerdere Fitbits heb je een speciale lader nodig en die had ik niet altijd bij de hand.

Deze tracker is in ongeveer een uur weer op te laden en gaat dan bij normaal gebruik ongeveer een week mee. Doe je vaak workouts, dan zal het korter zijn.

De Charge 4 slaat gedetailleerde data van een week op en bewaart van de afgelopen 30 dagen de belangrijkste metingen zoals totaal aantal stappen, afstand, aantal trappen en verbrande calorieën. Oudere data kun je terugvinden in de Fitbit-app, die voor het gebruik vereist is. Fitbit synchroniseert nog steeds niet met HealthKit, dus daar zul je (net als voorheen) speciale tools voor moeten gebruiken.

De ingebouwde GPS is een groot pluspunt als je graag buitenshuis gaat sporten. Er zit ook een hoogtemeter in voor het meten van aantal geklommen verdiepingen. Tijdens een strandwandeling bleek ik 32 trappen te hebben beklommen, wat mij persoonlijk aan de hoge kant leek.

Je kunt de Charge 4 ook in het water gebruiken: hij is geschikt voor zwemmen, douchen en zweten, dankzij de waterbestendigheid tot 50 meter.

Interface van de Fitbit Charge 4

Omdat ik de gebruikersinterface van de Apple Watch gewend ben, was het wel even wennen om de bediening van de Fitbit onder de knie te krijgen. Je hebt een touchscreen en één (niet-indrukbare) knop aan de zijkant, die haptische feedback geeft. Met sommige opties had ik wat moeite. Zo drukte ik bij het starten van een workout wel eens per ongeluk ‘Fietsen’ aan en lukte het me niet om die keuze te annuleren of een stap terug te gaan. Ik heb dit opgelost op de meest omslachtige manier: een workout starten, die ik na 1 seconde weer afbrak. Later kwam ik erachter dat je met de zijknop altijd terug kan. Je kunt op het scherm tappen en vegen en het duurt even voordat het in je ‘muscle memory’ zit.

Omdat het scherm vrij klein is zie je steeds maar twee menu-opties in beeld. Je kunt omhoog vegen om je statistieken te zien, zoals aantal stappen en afgelegde afstand. Ook kun je herhaaldelijk op de wijzerplaat tikken om je data te zien.

Fitbit-app

Omdat Fitbit niet met HealthKit en de Gezondheid-app samenwerkt zul je je data in de Fitbit-app moeten bekijken. Deze app biedt eigenlijk maar één tabblad dat voor mij interessant was: Vandaag. Op het tabblad Ontdek vind je statistieken en workouts (hiervoor heb je de aparte app Fitbit Coach nodig) en op het tabblad Community vind je chatberichten van allerlei gebruikers, ook van mensen die je niet kent.

Je hebt deze app ook nodig om überhaupt de Charge 4 te kunnen koppelen met je iPhone. Je logt in met je Fitbit-account en kiest de Charge 4 uit de lijst. Dit werkte moeiteloos via Bluetooth. Met een 4-cijferige pincode weet je zeker dat jouw fitnesstracker wordt gekoppeld en niet die van de buurman, die binnen Bluetooth-bereik zit.

Nieuw in de app is de mogelijkheid om tijd in actieve zones te zien. Hierbij wordt rekening gehouden met je rusthartslag en leeftijd. Ook het type workout maakt verschil. Je moet per week 150 actieve minuten scoren. Bij stevige inspanning krijg je dubbele punten. Iets soortgelijks zijn de activiteitringen op de Apple Watch, waarbij je 30 minuten per dag moet trainen, al wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen vetverbrandings- en cardiozones.

Mijn Fitbit Charge 4 had maar een beperkt aantal sporten en heeft niet een optie ‘Voeg work-out toe’, zoals op de Apple Watch. Je moet dit in de app regelen en dat is minder gebruiksvriendelijk. Vooral voor minder ervaren mensen zal het even zoeken zijn waar je dit kunt instellen (of om überhaupt te weten dat je het kunt aanpassen). Je kunt maximaal 6 sporten kiezen, terwijl ik op de Apple Watch 18 sporten heb (en ja, ik heb ze allemaal nodig, want ik doe gevarieerde activiteiten).

Score 7.5 Fitbit Charge 4 149 Voordelen + Lange batterijduur van 7 dagen (mits je geen workouts doet)

Meer functies voor dezelfde prijs

GPS ingebouwd

Nieuwe functies die je verder alleen op de smartwatches vindt

Grote gebruikersgroep

Beste fitnesstracker van dit moment

Nauwkeurige metingen Nadelen – Klein zwart-wit scherm

Zelfde design als voorganger

Geen muziek lokaal opslaan

Interface niet intuïtief (voor mij, als Apple Watch-gebruiker)

GPS trekt batterij snel leeg

Conclusie Fitbit Charge 4 review

De Fitbit Charge 4 ziet er qua uiterlijk hetzelfde uit als de Charge 3, maar heeft toch veel meer te bieden. Vooral de toevoeging van GPS is een stap vooruit. De eerdere bandjes zijn herbruikbaar en de prijs is hetzelfde gebleven, terwijl er wel nieuwe functies op zitten, zoals minuten in actieve zones.

Met ingebouwde GPS, Spotify, Fitbit Pay en meer inzicht over de intensiteit van je trainingen, heeft de Fitbit Charge meer te bieden dan ooit. Dit is de beste fitnesstracker van dit moment.

Minder geslaagd vind ik het kleine zwart-wit-schermpje, dat tijdens het sporten steeds trilt, maar waarbij de teksten te klein zijn om het comfortabel te kunnen aflezen. Zelf zou ik dan de voorkeur geven om wat extra geld uit te geven voor een smartwatch die je de stats in grotere letters in kleur laat zien.