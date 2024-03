Alleen eigen apps en wijzerplaten zijn voortaan nog toegestaan op Europese Fitbit-apparaten. Als reden wordt “een zorgvuldige beoordeling van de impact van nieuwe wettelijke vereisten” genoemd. Waarschijnlijk gaat het hier om de Digital Markets Act (DMA). In een supportdocument is te lezen dat de apps tot juni 2024 te downloaden en te installeren zijn. Daarna is het alleen nog mogelijk om “een selectie van Fitbit- en Google-apps” te downloaden, oftewel alleen eigen apps van de fabrikant zelf. Google noemt ook de Fitbit Sense 2 als een van de producten die zijn getroffen, maar daarop was het überhaupt al niet mogelijk om third party-apps te installeren.

Dit is de aankondiging van Google:

Following a careful assessment of the impact of new regulatory requirements, we have made the decision to remove third-party apps and clocks from the Fitbit app gallery for users in the European Economic Area in June 2024. You can continue to download and install third-party apps until that date. Afterwards, you’ll have access to a selection of Fitbit and Google apps. Users in other countries will not be impacted.

De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat uit alle 27 EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Lichtenstein. Zwitserland valt erbuiten en zal dus volgens deze aankondiging gewoon de beschikking houden over third party-apps en wijzerplaten.

Deze Fitbit smartwatches zijn getroffen

De wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de volgende Fitbit smartwatches:

Fitbit Sense, Fitbit Sense 2

Fitbit Versa, Fitbit Versa 2 t/m 4, Fitbit Versa Lite

Fitbit Ionic (hiervoor geldt bovendien een terugroepactie)

Vanaf juni 2024 is het niet langer mogelijk om op deze apparaten third party apps en wijzerplaten te downloaden. Google geeft niet aan of je eenmaal gedownloade apps kunt blijven gebruiken. Vermoedelijk kan dat wel, maar krijg je geen updates meer. De maatregel zal ontwikkelaars ontmoedigen om nog langer third party-apps uit te brengen, waardoor het aanbod gaandeweg zal verschralen.

Minder aanbod door EU-maatregelen

De keuze van Google is des te opmerkelijker, omdat de Digital Markets Act het juist aanmoedigt om apps en marktplaatsen van derden te openen, zodat er sprake is van eerlijker concurrentie. Google is in de EU wel aangemerkt als poortwachter, maar dat geldt niet voor de Fitbit-smartwatches of de Fitbit App Gallery. Vermoedelijk haalt Google de daarvoor vereiste limiet van 45 miljoen EU-gebruikers bij lange na niet. Fitbit maakt weliswaar smartwatches, maar het best verkocht worden de fitnesstrackers. De Fitbit Charge is naar eigen zeggen het bestverkochte product van het bedrijf.

Eerder perkte Google de mogelijkheden van Fitbits ook al verder in, door geen third party-apps en wijzerplaten meer toe te staan op de Sense 2. Fitbits waren niet meer te koppelen met oudere iPhones en er traden meermaals storingen op. Die hebben vermoedelijk te maken met plannen om Fitbit-smartwatches langzamerhand van de markt te laten verdwijnen, zodat Google zich volledig kan focussen op de Pixel Watch. Achter de schermen wordt gewerkt aan samenvoeging van de achterliggende software, waarbij Fitbit aan het kortste eind lijkt te trekken. Google ontsloeg begin dit jaar duizend mensen van de hardwaredivisie en Fitbit-oprichters James Park en Eric Friedman pakten ook hun biezen.