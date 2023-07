Na jaren van stilstand heeft Flitsmeister de ontwikkeling van de CarPlay-versie weer opgepakt. In mei kreeg de CarPlay-app al twee nieuwe functies en nu komt daar nog een nieuwe functie bij, die vooral handig is voor iedereen die veel op de snelweg rijdt en de CarPlay-versie gebruikt. Flitsmeister toont in CarPlay vanaf de nieuwste versie namelijk je gemiddelde snelheid zodra je rijdt bij een trajectcontrole.



Flitsmeister CarPlay toont gemiddelde bij trajectcontrole

De bekende flits- en verkeersapp waarschuwt niet alleen voor flitspalen en mobiele controles, maar ook voor trajectcontroles. In de iPhone-versie zie je ook je gemiddelde snelheid, zodat je weet of je binnen het traject niet nét een beetje te hard rijdt. Maar als je de CarPlay-versie gebruikt, had je die mogelijkheid niet. Je werd wel gewaarschuwd voor trajectcontroles, maar je kon niet makkelijk zien of je binnen dit traject even gas moet terugnemen om een boete te voorkomen. Veel gebruikers spraken dan ook de wens uit dat deze functie voor gemiddelde snelheid beschikbaar komt in de CarPlay-app.

Vanaf versie 10.33 zie je in CarPlay wat je gemiddelde snelheid is bij een trajectcontrole. Dit wordt weergegeven naast de maximale snelheid. De gemiddelde snelheid is groen als je niet te hard rijdt, zodat je snel kan zien of je geen boete riskeert. Bij veel trajectcontroles kun je ongemerkt net even te hard rijden, dus deze functie zal bij veel weggebruikers van pas komen.

Gemiddelde snelheid automatisch ingeschakeld

Om de functie te kunnen gebruiken, hoef je niets te doen. Zodra je de nieuwste versie van Flitsmeister hebt, verschijnt je gemiddelde snelheid automatisch rechtsboven in beeld zodra je bij een trajectcontrole rijdt. Het is niet nodig om de navigatie actief te hebben.

Veel Apple-gebruikers gebruiken Flitsmeister in combinatie met een navigatie-app naar keuze, zoals Apple Kaarten. Hoewel Apple Kaarten sinds enige tijd ook waarschuwt voor flitsers, worden trajectcontroles daarin niet meegenomen.

Sinds eerder dit voorjaar kun je met Flitsmeister CarPlay ook betalen voor het parkeren. Ook werkt Flitsmeister CarPlay met de Dashboard-functie.