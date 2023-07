De afgelopen dagen is gebleken dat de Twitter-concurrent Threads ook prima vanuit Nederland en België gebruikt kan worden. iCulture is al actief op het nieuwe platform en we zagen dat ook al veel Nederlandse vrienden en kennissen erin waren geslaagd om zich te registreren. Maar dat zou binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn. De makers van Threads lijken bezig met het blokkeren van toegang tot het netwerk. Mensen die de app hebben gedownload vanuit de Amerikaanse App Store en er tot nu toe probleemloos gebruik van konden maken, merken nu dat er opeens veel beperkingen zijn. Wij hebben het zelf getest en kunnen bevestigen dat het lezen van berichten en het plaatsen van eigen content niet meer werkt.



Daarnaast zijn er talloze meldingen uit Nederland, België en andere landen, terwijl in de VS het netwerk nog gewoon gebruikt kan worden. Dit wekt de indruk dat bij Thread bewust maatregelen zijn genomen om de toegang vanuit de EU te beperken.

Privacyregels houden Threads in Europa tegen

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat Threads voorlopig niet in de EU zal worden uitgebracht, vanwege een discussie over privacy-aspecten. Meta, het moederbedrijf van Instagram, Facebook en WhatsApp, zegt zelf te hebben besloten om de app nog niet beschikbaar te stellen in landen van de Europese Unie vanwege de “onzekerheden die gepaard gaan met een dergelijk aanbod”. Het gaat hier om de strengere regels voor gegevensbescherming in Europa. Eén van de probleempunten is dat Threads direct gekoppeld is aan de gebruikersgegevens die op Instagram zijn opgeslagen en geen aparte login vereist. Een dergelijke uitwisseling van data tussen verschillende diensten zou niet toegestaan zijn.

Van een volledige blokkade is nog geen sprake, maar de beperkte functionaliteit maakt het sociale netwerk wel een stuk minder aantrekkelijk voor Europeanen die voorop wilden lopen. Eerder schreven we waarom je niet per se aan de Threads-hype hoeft mee te doen, ook al heeft de nieuwe app nu al meer dan 100 miljoen gebruikers.