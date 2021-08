De Facebook-app staat bekend om de vele verschillende designs die onder het publiek getest worden. Op ieder moment kan de Facebook-app er weer net wat anders uit zien, met een andere indeling of een ander Instellingen-scherm. De afgelopen jaren is met name dat laatste scherm vaak veranderd en momenteel is dit nog een nogal lange lijst van allerlei kopjes en mogelijkheden. Facebook heeft nu aangekondigd dat het Instellingen-scherm opnieuw op de schop gaat, waarbij er veel minder categorieën zijn.



Facebook vernieuwt Instellingen-scherm

Accountinstellingen, privacy, beveiliging, advertenties, verhalen en ga zo maar door: Facebook gebruikt nu diverse kopjes waar allerlei instellingen in onderverdeeld zijn. Het kan daardoor lastig zijn om die ene juiste instelling te vinden. Mede daarom heeft Facebook besloten om het aantal categorieën flink in te perken. Er komen nu zes kopjes: account, voorkeuren, publiek en zichtbaarheid, toestemmingen, jouw informatie en communicatie en beleid.

Doordat het aantal categorieën beperkt is, kunnen op het oog soortgelijke instellingen nu wel onder verschillende kopjes staan. Daarnaast heeft Facebook nog de nieuwe Privacy Checkup, waar je je belangrijkste privacy-instellingen kunt checken. Als je Facebook-gebruiker bent, is het sowieso verstandig om de instellingen langs te lopen en de app en je account op jouw voorkeuren af te stemmen. De standaardinstellingen van Facebook zijn lang niet altijd gewenst, zeker niet op het gebied van privacy.

De nieuwe instellingen worden nu uitgerold in zowel de mobiele app als de mobiele website. Het kan even duren voordat het bij jou zichtbaar is. Wil je meer weten over de instellingen van Facebook? Check bijvoorbeeld eens ons artikel met privacytips voor Facebook.