iMazing zorgt ervoor dat je makkelijk kunt kijken of de Pegasus-spyware aanwezig is op jouw toestel. Het is gratis te gebruiken en te vinden in de nieuwste versie van de software.

Pegasus detectie in iMazing

De Pegasus-spyware was de afgelopen tijd vaak in het nieuws. Door een kwetsbaarheid in iOS konden iPhone-gebruikers worden afgeluisterd, waarbij kwaadwillenden het vooral op journalisten, activisten en politici hadden gemunt. Amnesty International bracht de Mobile Verification Tool uit waarmee je kunt kijken of jouw iPhone is besmet met Pegasus, maar voor gewone gebruikers is dat behoorlijk ingewikkeld. Je moet code van GitHub halen en zelf compileren. iMazing heeft nu een toegankelijker oplossing die dezelfde detectiemethode gebruikt en die te vinden is in de iMazing-software. Het is gratis te gebruiken.



De Spyware Detection Tool van iMazing is te vinden in versie 2.14 en is gebaseerd op de officiële toolkit van Amnesty International. Het grootste verschil is dat je alleen maar op een knop hoeft te drukken. Je kunt dan sporen van spyware detecteren, waaronder Pegasus. Daarbij wil je natuurlijk niet dat er alsnog een bedrijf met jouw data aan de haal gaat. De benodigde analyse van data vindt dan ook helemaal lokaal plaats. Goed om te weten: de tool kan de Pegasus-spyware wel herkennen, maar niet tegenhouden of oplossen.

iMazing is een bundel met allerlei tools voor je iPhone en iPad. De Pegasus-tool zit in iMazing 2.14 voor macOS en Windows. Je sluit de iPhone aan op de computer en start dan de Spyware Detection. Wil je meer weten, dan is er een uitgebreide blogposting van iMazing over de nieuwe functie.

Of jij potentieel slachtoffer bent van Pegasus is afhankelijk van de vraag of je een interessant doelwit bent voor geheime diensten en overheden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je mensenrechtenactivist bent of als jurist betrokken bent bij een politieke zaak. Om een iPhone te kunnen afluisteren moet de kwaadwillende behoorlijk wat moeite doen, dus het loont alleen als er bij jou compromitterende informatie te vinden is. iMazing benadrukt dan ook dat paniek niet echt nodig is, want de overgrote meerderheid van de iPhone-gebruikers lopen geen risico. Het bedrijf kreeg echter heel wat aanvragen van gebruikers en veel mensen zijn niet techneut genoeg om tools voor de commandoregel te gebruiken.

Je kunt de spyware-detectie ook in de gratis demoversie van de iMazing-software gebruiken, dus aanschaf is niet nodig.