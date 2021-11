Nieuwe chip maakt schermvervanging moeilijker

Je gaat met je gloednieuwe iPhone 13 niet zo snel naar een reparatiebedrijf op de hoek, zolang je nog garantie hebt. Maar in een later stadium is het goed denkbaar dat je vanwege de kosten of de afstand liever niet bij Apple aanklopt. Dat zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken, meldt iFixit. Het vervangen van je iPhone 13-scherm door een externe partij is vrijwel onmogelijk geworden, omdat Face ID daarna niet meer werkt. Het zou grote gevolgen kunnen hebben voor de reparatie-industrie. Een nieuw chipje is de boosdoener: die zorgt voor een unieke koppeling tussen het toestel en het serienummer van het scherm. Zit er een ander scherm in, dan werkt Face ID niet meer. Je kunt alleen terecht bij Apple en geautoriseerde partners. Volgens iFixit is de maatregel “ongekend”, al zijn er in het verleden wel situaties geweest waarbij Touch ID niet meer werkte na vervanging van het scherm.



Een kapot scherm is een van de meest voorkomende schades aan een smartphone. Op een onverwacht moment glipt het toestel uit je hand en zit er een barst in het scherm. Erg moeilijk is de reparatie normaal gesproken niet: op de markt of in winkelcentra is altijd wel een shop te vinden die jouw scherm kan repareren. Maar bij de iPhone 13 zal dat moeilijker gaan worden.

Apple heeft een microcontroller-chip ter grootte van een Tic-Tak-snoepje weggestopt onderin het scherm. Deze maakt een unieke koppeling tussen de iPhone en het scherm. Wordt het scherm vervangen, dan zal Face ID niet meer werken. Geautoriseerde Apple Service Providers kunnen wel je scherm vervangen omdat ze beschikken over speciale Apple-software om het nieuwe display-serienummer te koppelen met de microcontroller. Apple bepaalt dus wie er reparaties mogen uitvoeren. Er is een workaround, maar die maakt de reparatie door niet-geautoriseerde shops een stuk duurder. Daarbij moet de chip van het originele scherm worden losgehaald en worden gesoldeerd op het vervangende scherm.

Reparaties worden duurder

Voor onafhankelijke reparatiebedrijven is er een nieuw dilemma: nieuwe apparatuur kopen om om Apple’s obstakels heen te kunnen werken, of geautoriseerd reparatiepartner worden. Maar dat brengt allerlei beperkingen en strikte procedures met zich mee. Zelfs Apple’s Independent Repair Provider Program, waar onafhankelijke bedrijven terecht kunnen voor originele onderdelen, is niet aantrekkelijk. Deelnemers klagen over “draconische” contracten en belachelijke eisen.

Er is mogelijk nog hoop: een bron nabij Apple vertelde iFixit dat het mogelijk in een toekomstige software-update wordt opgelost, waardoor Face ID niet langer wordt uitgeschakeld, maar je alleen een (fout)melding krijgt dat er een ander scherm in zit.

Een ander sprankje hoop is dat er meer haast wordt gemaakt met wetten die het recht om te repareren regelen.