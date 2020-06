Watchshot maakt je screenshots mooier

Watchshot is een app voor een heel specifieke doelgroep: mensen die vaak Apple Watch-screenshots maken. Als je er een frame omheen wilt zetten kun je daarvoor diverse Siri-shortcuts gebruiken. Op de iCulture-redactie gebruiken we er bijvoorbeeld de shortcut Apple Frames voor. Met de Watchshot-app gaat het een stuk makkelijker en heb je meer keuze uit verschillende bandjes.



Het mooie van de Apple Watch is dat je het helemaal persoonlijk kunt maken, met een zelf samengestelde wijzerplaat en meer dan 350 horlogebandjes. Bij losse screenshots van de Apple Watch heb je altijd het gevoel dat er nog iets mist: het bandje sluit meestal mooi aan bij de wijzerplaat die je hebt ingesteld. Er zijn op Instagram dan ook honderden accounts, die niets anders doen dan foto’s tonen van mooie combinaties.

Met Watchshot doe je dat digitaal. Je maakt een Apple Watch-screenshot, kiest een bijbehorende bandje en slaat het vervolgens op. Je kunt de afbeelding ook meteen delen op sociale netwerken. De afbeeldingen die je maakt hebben een resolutie van 2574 x 2574 pixels, dus groot genoeg om er nog iets mee te kunnen doen. Alleen de bruine Hermès-cuff levert een wat kleinere afbeelding van 1600 x 1600 pixels op. De afbeeldingen hieronder geven een beetje een indruk hoe groot de variëteit aan afbeeldingen is.

Gemaakt uit liefhebberij

Watchshot is gemaakt door een gelegenheidsduo: de Zwitser Rafael Zeier (@rafaelzeier) had het idee en de Duitser Malte Kirchner (@maltekir) programmeerde het. De twee werken in het dagelijks leven als journalist, maar besteden een groot deel van hun vrije tijd aan het maken van podcasts over Apple, die erg interessant zijn als je goed Duits kunt verstaan. Zo is er de podcast Apfelfunk samen met een andere Zwitser (@jcfrick), waarmee je wekelijks bijna twee uur lang (!) wordt bijgepraat over al het Apple-nieuws van de afgelopen week. Daarnaast is er de KFZ-podcast die wat meer over technologie in het algemeen gaat. Het enthousiasme straalt eraf en dat is ook bij de Watchshot-app het geval.

Deze app is niet alleen gemaakt vanuit persoonlijke behoefte, maar ook omdat het gewoon leuk is om iets te maken wat nog niet bestond en waar wel veel mensen profijt van kunnen hebben. Rafael maakte eerder al een Siri-shortcut waarmee je screenshots met verschillende bandjes kon combineren.

Watchshot maakt het allemaal net even makkelijker. De indeling van de app is erg overzichtelijk: je ziet onder elkaar de vier acties die je kunt doen. Screenshot kiezen, bandje kiezen, opslaan en delen. Momenteel zitten er 32 Apple Watch-bandjes in, een paar populaire modellen en ook een paar bijzondere zoals de twee Pride 2020-bandjes van dit jaar. De frames zijn gemaakt van aluminium, staal en keramiek. Ontwikkelaar Malte heeft beloofd dat er binnenkort nog meer bandjes bij komen.

Wensen voor de toekomst

Ook zijn er nog een paar dingen die toegevoegd kunnen worden om de app nog beter te maken. Zo gebruiken we in tips en gidsen op iCulture vaak een rijtje van 3 of 4 Apple Watch-screenshots naast elkaar. Het zou mooi zijn als je zo’n rijtje meteen vanuit de app zou kunnen maken. Ook het onderling combineren van verschillende horlogekasten met bandjes zou mooi zijn. En tenslotte zou het handig zijn als je de afbeelding met transparante achtergrond kunt opslaan.

Maar dat zijn allemaal wensen voor een volgende versie. Deze 1.0 versie van de app zal veel Apple Watch-liefhebbers al een blij gevoel geven. De app is gratis, dus niets houdt je tegen om het eens te proberen.

Maak je screenshots op sociale media, dan kun je ze voorzien van de hashtag #watchshot om ze ook voor anderen vindbaar te maken. Ook kun je Watchshot volgen op Instagram en Twitter (@watchshotapp). Schrik niet van de Duitse teksten: je kunt de app ook gewoon in het Engels gebruiken.