Masters of the Air

Veelbelovend oorlogsdrama van de makers van Band of Brothers en The Pacific, over piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog missies uitvoeren boven nazi-Duitsland. Geproduceerd door Tom Hanks, Steven Spielberg en Gary Goetzman en met in de hoofdrol Austin Butler (Elvis). Het scenario van de boekverfilming werd geschreven door John Orloff (Band of Brothers), terwijl de regie in handen was van onder meer Cary Joji Fukunaga (No Time to Die), Dee Rees (Mudbound) en Tim van Patten (Game of Thrones). Kortom: een indrukwekkende crew.

Net als de HBO-series Band of Brothers en The Pacific speelt ook Masters of the Air zich af tijdens WO II. We volgen piloten van de 100th Bomb Group, die missies uitvoeren boven nazi-Duitsland. Hoog in de lucht krijgen ze te maken met barre weersomstandigheden, een gebrek aan zuurstof en vijandelijk vuur. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien en de resterende zeven afleveringen volgen daarna wekelijks. Hieronder kun je de eerste vijf minuten bekijken, om te beoordelen of jij door het verhaal gegrepen wordt.

Bekijken: Masters of the Air op Apple TV+