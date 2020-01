AirPods met emoji

Wil je AirPods kopen, dan ben je vaak beter af bij andere winkels dan bij Apple. Elders betaal je vaak minder, maar je loopt daarmee wel één uniek extraatje mis: bij Apple kun je je AirPods gratis laten graveren met een naam of persoonlijke boodschap. Dat kan een leuk idee zijn als je er een persoonlijk cadeautje van wilt maken, of wanneer je je AirPods-oplaaddoosje wat minder aantrekkelijk wil maken voor dieven. Vanaf nu heb je meer keuze uit inscripties.



Je krijgt de nieuwe graveeropties te zien als je een AirPods-setje uitkiest en vervolgens klikt op ‘Maak ’m gratis persoonlijk’. Je kunt een datum, naam, initialen en nu ook een emoji erop laten zetten. Helaas is het niet te combineren en mag je maar één emoji uitkiezen.

Je kunt dus geen naam met een emoji combineren, of meerdere emoji achter elkaar zetten. Ook kun je niet een willekeurige emoji invoegen via het toetsenbord, maar je bent beperkt tot een collectie van 31 stuks, waaronder de bekende Animoji-karakters eenhoorn, kip, muis en drol.

Verder is het zo dat de nieuwe inscripties maar in een beperkt aantal regio’s beschikbaar zijn, waaronder Nederland, de VS, Japan, Canada en Australië. Je moet hiervoor wel een tweede generatie AirPods of de AirPods Pro kopen. De eerste generatie AirPods lukt niet meer, omdat Apple deze niet meer verkoopt. Bij Apple betaal je er vanaf €179 voor. Al in bezit van AirPods? Dan zou je eens bij winkels kunnen kijken die allerlei voorwerpen kunnen graveren. Mogelijk weten ze ook raad met AirPods.