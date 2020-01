Prijs rubberen oortips AirPods Pro duurder

Op de supportwebsite van Apple kun je aangeven dat je nieuwe oortips wil bestellen. Dit lijkt op het eerste gezicht een vrij goedkope optie, want Apple toont een prijs van slechts €3,50. Hiervoor krijg je twee rubberen oortips in één formaat. Ga je verder naar de betaling, dan komt er opeens veel geld bij. Dit ontdekte iCulture-lezer Jeroen, die zijn oordopjes wilden vervangen.



Apple rekent €13,50 voor de servicekosten. Dat is opmerkelijk, want je krijgt de oortips toegestuurd om ze vervolgens zelf binnen no-time op je AirPod te klikken. Daar wordt ook nog eens btw overheen gegooid, waardoor je totaal uitkomt op €16,34 inclusief btw. Hoewel dat nog steeds een stuk goedkoper is dan het vervangen van je hele AirPod, is dit natuurlijk een flauwe actie van Apple.

Wij vinden het vreemd dat Apple er plotseling servicekosten bij rekent die bijna vier keer de prijs van het onderdeel zijn. We hadden het liefst gezien dat Apple voor zo’n simpele vervanging geen servicekosten rekent, hoewel we de hoge prijzen van Apple immers gewend zijn. Het is dan ook onduidelijk waar deze servicekosten voor dienen, aangezien Apple alleen maar een nieuw setje oortips hoeft te op te sturen. Ook betaal je al een flink bedrag voor de AirPods Pro zelf.

Bekijk ook Rubberen dopje van AirPods Pro kwijt? Zo kun je ze vervangen De kans dat je een oortje van de nieuwe AirPods Pro kwijtraakt is niet zo groot. Wat je wel snel kunt kwijtraken is het rubberen dopje, de eartip. Gelukkig kun je het rubberen oordopje van de AirPods Pro makkelijk vervangen.

Ben je zelf een oortipje kwijt? Dan hoef je nog niet per se nieuwe te bestellen. Je hebt namelijk drie formaten oortips bij je AirPods Pro gekregen. Het is daarom de moeite waard om de andere formaten eens te proberen, want misschien passen ze prima in je oor. Dat scheelt je toch weer wat geld. Wil je weten of de pasvorm van je AirPods Pro goed is? Doe dan de AirPods Pro pasvormtest. Hoe je dit doet lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Pasvormtest: zo kies je de juiste rubberen AirPods Pro oordopjes Bij de AirPods Pro krijg je drie verschillende maten oortips, maar hoe weet je nu welke het beste bij jou oren past? Apple heeft daar de pasvormtest voor bedacht en in deze tip laten we je zien hoe je de juiste oortips voor je AirPods Pro kiest.

Bedankt Jeroen voor de tip!