Accessoiremaker Elago is terug met een nieuwe hoes voor de AirPods. Deze keer tover je je AirPods om in een Game Boy met de Elago AW5-hoes. Je kan kiezen it twee kleuren.

Je hebt het merk Elago de afgelopen jaren misschien wel voorbij zien komen op iCulture. Het bedrijf staat bekend om het uitbrengen van grappige hoesjes en standaarden voor de Apple Watch, iPhone en AirPods. Zo schreven we eerder al over de Elago M4, waarmee je je iPhone in een kleine Macintosh zet. Er is ook een Apple Watch-houder die eruit ziet als een iPod, genaamd de Elago W6-stand. Deze keer heeft het bedrijf zich weer laten inspireren door de oude Game Boy met de AW5-hoes voor je AirPods.



Elago AW5 Game Boy-hoes voor je AirPods

De hoes is gemaakt van siliconen en is daarom erg flexibel. Je schuift hem over je oplaadcase van je eerste generatie AirPods of AirPods 2. De bovenkant van de hoes plaats je op het klepje, waardoor je AirPods case eruit ziet als de allereerste Game Boy. De maker heeft aan allerlei details gedacht. Het is net alsof je de knopjes echt in kan drukken en aan de achterkant is het net alsof er een echte gamecartridge in zit. Het enige wat je er niet mee kunt doen, is een spelletje spelen.

Je kan kiezen uit twee varianten: de klassieke grijze of een zwarte uitvoering. Aan de zijkant zit een ring met een haak, zodat je hem aan je broek of tas kan vastmaken. Bij het gebruik van de hoes kun je de case blijven opladen met een kabel of draadloos met een draadloze oplader. Er is helaas geen versie voor de AirPods Pro.

De AW5 AirPods case van Elago is beschikbaar bij Amazon. De grijze variant kost je €13,99, terwijl je voor de zwarte versie €14,99 betaalt. Bestellen kan ook vanuit de Elagostore, waar je zelfs met Apple Pay kan betalen. Hou er in dat geval wel rekening mee dat er nog flink wat verzendkosten bij komen.

