iCulture Vandaag: dit was vrijdag 21 februari 2020

Het is Internationale Moedertaaldag en dat betekent dat we extra aandacht hebben voor taalcursussen op de iPhone. Leer bijvoorbeeld eens de moedertaal van een ander! Of als je voorouders uit een ander land kwamen: misschien een idee om je eens in hun taal te verdiepen? We schrijven vandaag ook over het straatverbod van een Tim Cook-stalker en over de mogelijke Ice Lake-processor in de aankomende MacBook Pro. Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



Opinie, tips en meer

Nieuws

De stalker van Tim Cook heeft een straatverbod gekregen en moet op minstens 200 meter afstand blijven van Apple’s CEO en zijn huis.

De aankomende 13-inch MacBook Pro krijgt een Ice Lake-processor, zo lijken gelekte benchmarks te bewijzen.

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Mapstr, de kaart van uw wereld (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.2+) - Meteen vanuit de app restaurants reserveren.