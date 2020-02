Sharma’s bedoelingen waren echter niet erg romantisch: hij belde Apple Support en dreigde met vuurwapens door teksten te roepen als: “Ik gebruik geen munitie, maar ik ken mensen die dat wel doen.” Apple heeft nu voor elkaar gekregen dat Sharma een straatverbod krijgt. Hij moet minstens 200 meter uit de buurt blijven van Tim Cook, zijn huis, beveiliger William Burns en de twee Apple-hoofdkantoren in Cupertino. Eigenlijk wilde Apple ook dat Sharma wegblijft uit de buurt van woningen van Apple-topmensen, alle kantoorlocaties en alle Apple Stores, maar dat vond de rechter te algemeen. Het blijkt uit documenten van de rechtbank die recent boven water zijn gekomen.



Het begon op 25 september, toen Rakesh Sharma de telefoon van een niet nader genoemde Apple-topfiguur belde en zorgwekkende voicemails achterliet. Later zou Sharma ook de technische support van Apple hebben gebeld met de mededeling dat hij weet waar Apple’s topmensen wonen. Op 4 december wist de man de hekken van Cook’s woning in Palo Alto binnen te dringen, naar verluidt om champagne en bloemen te bezorgen. Kort daarna postte hij een aantal seksuele tweets en ongepaste foto’s, waarin hij Tim Cook noemde.

Op 15 januari drong Sharma opnieuw de omheining van Cook’s huis binnen en belde aan. Toen de politie arriveerde was de man alweer vertrokken. Cook’s beveiliger William Burns vertelt het allemaal na in de documenten die bij de rechtbank zijn ingediend. De beveiliger eist nu een vergoeding, omdat hij door de gebeurtenissen onnodige emotionele werkstress zegt te hebben ervaren.

Apple CEO Tim Cook has a stalker who has gotten onto his property TWICE and won't stop contacting him/ other Apple employees, per court filings and a testimony pic.twitter.com/PaQulBpMhu

— Dave Gershgorn (@davegershgorn) February 20, 2020