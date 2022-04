Benieuwd hoe het is bij 'the dark side'? Dan kun je met de Switch to Android-app makkelijk de overstap maken naar dat andere besturingssysteem.

Google heeft de ‘Switch to Android’-app gemaakt om iPhone-gebruikers te verleiden om over te stappen. De app neemt zoveel mogelijk werk uit handen. Google bracht de app maandag stilletjes uit in een beperkt aantal landen, via een geheime link. De insteek is meteen duidelijk: je belangrijkste data moet makkelijk en veilig worden overgezet. Dit gebeurt draadloos. Er was al een ‘Switch to Android’-website met instructies voor de overstap, maar de app maakt het net iets makkelijker. Je kunt foto’s, video’s, contacten en agenda-afspraken overzetten.



Verder geeft Google tips hoe je iMessage kunt uitschakelen en hoe je je foto’s van iCloud haalt. In juli 2021 werd al bekend dat Google aan een dergelijke app zou werken en nu is ‘ie af.

Helemaal nieuw is het natuurlijk niet: Apple heeft al veel langer een ‘Move to iOS’-app die je helpt bij het overzetten van contacten, berichten, foto’s, video’s, bookmarks, mailaccounts en dergelijke. Als je Google-diensten gebruikt is de overstap trouwens heel eenvoudig, in beide richtingen. Het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je met het juiste Google-account bent ingelogd en het toestel haalt vanzelf alle data uit de cloud. De apps van Apple en Google werken vrijwel hetzelfde.

Bij het overstappen tussen twee iPhones of twee Android-toestellen is het simpel: je legt het nieuwe toestel in de buurt van de oude en de gegevens worden 1-op-1 overgezet. Bij het uitwisselen van data tussen iPhone en Android (en andersom) is het wat ingewikkelder, al wordt er bij Google wel iets meer moeite voor gedaan. In Android 12 is het bijvoorbeeld eenvoudiger gemaakt om contacten, apps en media over te pompen. Dat moet dan wel via een Lightning-kabel.

Verborgen Switch to Android-app

De Switch to Android-app is stilletjes in de App Store gezet, zonder dat het in de zoekresultaten te vinden is. Alleen als je directe link hebt kun je ‘m vinden. Met deze link kun je de app installeren. Vervolgens kun je een QR-code fotograferen, die ervoor zorgt dat je Android-toestel een wifi-hotspot aanmaakt waar je iPhone verbinding mee kan maken. Daarna worden de gegevens draadloos overgezet. Er zijn schakelaars voor contacten, afspraken, foto’s en video’s. Alleen de lokaal opgeslagen info zal worden overgezet. Heb je gegevens die alleen in iCloud staan, dan zul je daar later naar moeten kijken.

Na het overzetten herinnert Google je eraan om iMessage uit te schakelen, zodat berichten van je vrienden niet in het luchtledige terechtkomen. Toekomstige berichten worden dan voortaan als SMS afgeleverd.