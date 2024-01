SoundCloud is de muziekdienst waar je als beginnend muzikant terecht kunt om een publiek op te bouwen. Luister je graag met SoundCloud naar wat andere artiesten gemaakt hebben, dan kan dat nu ook via CarPlay.

SoundCloud is gevestigd in Berlijn en biedt een online distributieplatform voor audio. Gebruikers kunnen er hun eigen opnames uploaden, delen en promoten. Het is vooral populair onder onafhankelijke muzikanten en podcasters die een platform zoeken om hun werk te publiceren en een publiek op te bouwen. SoundCloud biedt zowel gratis als betaalde abonnementen. Als betalende gebruiker krijg je meer uploadcapaciteit en meer functies, waaronder… CarPlay-functionaliteit. Ook in het helpcenter van SoundCloud is duidelijk te lezen dat het momenteel alleen beschikbara is voor betalende gebruikers.

SoundCloud via CarPlay beluisteren

Sluit je iPhone aan en je krijgt snel toegang tot recent afgespeelde nummers, je bibiotheek, eigen uploads en de Surprise Me-functie. SoundCloud is namelijk niet alleen een plek om je eigen mixtape te uploaden, maar ook om nieuwe artiesten te ontdekken. Voor €5,99 per maand sluit je het Soundcloud Go-abonnement af voor reclamevrij luisteren en onbeperkt tracks opslaan voor offline luisteren. Maar alleen als je upgrade naar Soundcloud Go+ krijg je ook onbeperkte toegang tot de catalogus, kun je tracks mixen in dj-apps en krijgt je hoogwaardige audio. Deze streamingdienst bestaat al sinds 2016 en is een tegenhanger van Apple Music en Spotify.

Voor artiesten zijn er ook twee Spotify-abonnementen, waaronder eentje voor artiesten die zonder geld zitten: zij kunnen gratis lid worden en krijgen dan de mogelijkheid om 3 uur aan tracks te uploaden. Sinds een paar jaar is het zelfs mogelijk om je muziek vanuit SoundCloud meteen te distribueren naar Apple Music en Spotify – maar dan heb je wel het betaalde abonnement voor artiesten nodig. Mooi meegenomen: artiesten krijgen 100% van de streaminginkomsten uitgekeerd, want SoundCloud strijkt geen distributiefee op.

Eerder deze week meldden we dat Apple Music Classical in CarPlay te beluisteren is, maar die functie werd al snel weer teruggetrokken door Apple omdat het niet werkte. Of omdat iemand de functie iets te vroeg live had gezet.