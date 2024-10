MacPaw heeft zich met deze update tot doel gesteld om meer tools te bieden waarmee je je Mac kunt onderhouden. Er zitten nu zes hoofdmodules in met meer dan 25 tools voor verschillende onderhoudstaken. Er is ook een vernieuwde My Clutter-functie waarmee je snel grote, oude en dubbele bestanden achterhaalt, zodat je schijfruimte kunt vrijmaken. Het gaat niet alleen om het opruimen van overbodige rommel, maar CleanMyMac is ook bedoeld om de beveiliging en prestaties van je Mac te verbeteren.

Huidige gebruikers kunnen gratis upgraden

CleanMyMac werd in 2008 voor het eerst uitgebracht door MacPaw, als een eenvoudig hulpmiddel om je Mac op te schoenen en te optimaliseren. Gaandeweg zijn er steeds meer functies bijgekomen, met als voorlopig hoogtepunt de introductie van CleanMyMac X. Daarin werd realtime monitoring, privacybescherming en malware-scannen toegevoegd. Vandaag is het tijd voor de volgende grote stap, met een compleet vernieuwde app met nóg meer functies. Voor de update is macOS 11 of hoger vereist.

CleanMyMac is verkrijgbaar als abonnement vanaf €39,95 per jaar, of als eenmalige aankoop vanaf €119,95 voor één Mac. Je kunt dit uitbreiden naar 2 of 5 Macs. Voor bedrijven heeft MacPaw een CleanMyMac Business-update gepland voor 2025. Bij alle abonnementen krijg je een gratis proefperiode van 7 dagen. Abonnees van SetApp kunnen meteen gebruik maken van de volledige versie, zonder beperkingen.

Nu de nieuwste versie beschikbaar is kunnen bestaande CleanMyMac- of Setapp-abonnees gratis updaten, terwijl mensen die nog de vorige versie CleanMyMac X hebben geïnstalleerd kunnen upgraden met 50% korting.

Vernieuwde CleanMyMac met nieuw uiterlijk

Al bij het opstarten van CleanMyMac zie je meteen dat de interface er opgefrist uitziet. De zijbalk is drastisch opgeruimd en bevat nu nog maar zes modules, zodat je er gemakkelijker doorheen kunt navigeren. Toch zitten er nog meer functies in dan voorheen. Er is een nieuwe assistent beschikbaar die rapporteert hoe het met de beveiliging en de gezondheid van jouw Mac is gesteld. Er zijn ook slimmere optimalisatietools, bijvoorbeeld voor het beheer van dubbele bestanden.

Een andere handige wijziging is dat machtigingen voor toepassingen nu zijn gegroepeerd, zodat je gemakkelijker je privacyvoorkeuren kunt beheren. Er is ook een nieuw ontworpen hulpprogramma in de menubalk voor het bewaken van je systeem. Volgens de CEO van MacPaw is het de grootste verandering die de afgelopen zes jaar is doorgevoerd. Met de nieuwe modules Smart Care en My Clutter kun je je opslagruimte beheren en de prestaties verbeteren. Dit gebeurt door bijvoorbeeld cachebestanden en logbestanden op te ruimen. Het is eenvoudiger dan de Cleanup-module in de vorige versie van CleanMyMac, maar net zo krachtig.

De Moonlock Engine van MacPaw is ook nog steeds aanwezig voor het scannen naar en verwijderen van malware. Met de verschillende functies kun je de gezondheid van je Mac proactief in de gaten houden, zodat je minder snel tegen allerlei problemen aanloopt.

Een algemene uitleg over de functies van CleanMyMac vind je hier.