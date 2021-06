De ontdekking werd gedaan in de beta van iOS 15, waar ontwikkelaars momenteel al in kunnen rondneuzen. Zo stuitte ontwikkelaar Noah Evans op het feit dat Apple het WPA3-protocol gaat gebruiken voor hotspotverbindingen. Tot op heden maken ze gebruik van het oudere WPA2-protocol. Je krijgt ermee te maken als je de persoonlijke hotspot van je iPhone gebruikt, of mensen met een ander device gebruik laat maken van jouw internetverbinding via de hotspotfunctie.



Apple -devices kunnen al langer verbinding maken van bestaande WPA3-netwerken , maar de hotspotfunctie bood die mogelijkheid niet. Aan de buitenkant blijft alles bij hetzelfde: je kunt vanaf je MacBook bijvoorbeeld je iPhone als WiFi-hotspot selecteren en vervolgens internetten zonder dat je een extra databundel nodig hebt.

WPA3-Personal werd in juni 2018 aangekondigd door de Wi-Fi Alliance en maakt gebruik van zogenaamde Simultaneous Authentications of Equals (SAE), een beter beveiligd protocol om de verbinding tot stand te brengen en om de authenticiteit vast te stellen. Dit verkleint de kans dat iemand je wachtwoord raadt, zelfs als je een heel zwak wachtwoord had gekozen. Verder levert WPA3 betere encryptie en meer veiligheid voor je smart home. Daarnaast is er WPA3-Enterprise, dat met 192-bit encryptie werkt en de verbinding nog veiliger maakt.

iOS 15 en iPadOS 15 worden dit najaar verwacht voor de iPhone en iPad. Je hoeft niets te doen om gebruik te maken van de verbeterde WPA3-beveiliging, al is het natuurlijk altijd aan te raden om een sterk wachtwoord te kiezen in plaats van een simpele ‘123456’ of ‘qwerty’.

