macOS Sonoma biedt voor de Mac diverse verbeteringen op het gebied van gaming. Er komt een speciale Game Mode aan, waardoor games beter draaien omdat processen op de achtergrond als het ware gepauzeerd worden. Maar dan moeten er natuurlijk wel games beschikbaar zijn. En om het aanbod te helpen vergroten, heeft Apple tijdens de WWDC ook de Game Porting Toolkit uitgebracht. En met de nieuwste versie van deze toolkit presteren sommige games nog beter.



Wat is Apple’s Game Porting Toolkit voor Mac?

Dankzij de Game Porting Toolkit kunnen ontwikkelaars hun games testen op de Mac. Het is een emulatie-omgeving, waardoor Windows games zonder enige wijziging in de code kunnen draaien op de Mac. Het is vooral bedoeld om te zien hoe goed een game draait op de Mac, op het gebied van graphics, prestaties en framerate. Ontwikkelaars hoeven dankzij deze tool veel minder te doen voordat de game überhaupt speelbaar is op de Mac. Als na het gebruik van de toolkit blijkt dat de game al zonder aanpassingen goed draait, is het veel makkelijker om te beslissen om de game verder te optimaliseren en uiteindelijk uit te brengen op de Mac.

Graphics die draaien op DirectX 12 kunnen dankzij deze tool in real-time omgezet worden in Metal 3. De Game Porting Toolkit is onderdeel van macOS Sonoma en werkt alleen op Apple Silicon-modellen. Momenteel is er een beta van beschikbaar voor ontwikkelaars. Om de toolkit te gebruiken, is enige kennis van Terminal vereist.

Omdat de toolkit nog alleen als beta beschikbaar is, worden er de komende tijd nog diverse verbeteringen verwacht. Onlangs heeft Apple al de eerste betaupdate van deze tool vrijgegeven en volgens de eerste tests werkt hij al een stuk beter dan de eerste beta. Sommige games draaien aanzienlijk beter in een hogere framerate met betere graphics. Ook kun je nu games testen die voorheen niet geschikt waren, zoals de populaire game Horizon Zero Dawn. Tot slot voegt de tool verbeteringen door voor 32-bit software.

Hopelijk draagt de tool een steentje bij bij het ontwikkelen en optimaliseren van games voor de Mac. De komende tijd worden er nog meer betaversies met verbeteringen verwacht. Later dit jaar wordt de definitieve versie van de tool uitgebracht, rond de release van macOS Sonoma. In deze WWDC-sessie leer je meer over de nieuwe tool en andere mogelijkheden voor game-ontwikkeling op de Mac.