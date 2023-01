Ook instapmodellen van 2023 Macs hebben tragere SSD

De eerder deze maand aangekondigde Mac mini en MacBook Pro hebben in het instapmodel een tragere SSD dan in voorgaande modellen. Het gaat om de 256GB Mac mini en de 512GB MacBook Pro.

Minder SSD-chips in 2023 Macs

Eerder brak er al controverse uit over tragere SSD’s in de MacBook Air 2022. Dat bleek in de praktijk erg mee te vallen, tenzij je van plan bent om regelmatig grote hoeveelheden bestanden te kopiëren tussen verschillende opslagmedia en bestanden van meerdere gigabytes te openen. Bij de MacBook Air zal zoiets niet zo vaak gebeuren, maar bij een werkpaard als de MacBook Pro is het wel goed denkbaar. In dat geval kun je beter niet de instapmodellen aanschaffen, zo blijkt uit een test.



Een vroege teardown door het YouTube-kanaal Brandon Geekabit maakt duidelijk wat de reden is. Net als bij de MacBook Air van vorig jaar heeft Apple ervoor gekozen om een enkele 256GB NAND-flashchips te gebruiken, terwijl de voorganger twee stuks had van elk 128GB, die parallel aangesproken konden worden. Dit zorgde voor een hogere snelheid. Het gevolg is een tragere lees- en schrijfsnelheid voor SSD-acties. Uit de Blackmagic Disk Speed Test blijkt dat bij de 256GB Mac mini de lees- en schrijfsnelheid rond de 1.500 MB/s ligt en dat is tussen de 30% en 50% langzamer dan het model van vorig jaar. Overigens zijn benchmark-resultaten niet altijd een goede afspiegeling van prestaties in de werkelijke wereld.

Wil je dus de snelst mogelijke SSD omdat je van plan bent om veel met bestanden te schuiven, dan moet je het upgrade-model kiezen die vanaf €949,- in de winkel ligt. Bij de Mac mini 2023 heb je keuze uit:

Daar hangt uiteraard wel een duurder prijskaartje aan. Het is echter niet nodig om voor de Mac mini met M2 Pro te kiezen.

Kies je voor de Mac mini met M2 Pro-chip, dan heeft het instapmodel met 512GB opslag twee NAND-chips minder dan het voorgaande Intel-model. Dit werd ontdekt in een andere teardown, door Brian Stucki van MacStadium. Lees ook over de andere verschillen in onze vergelijking Mac mini 2023 vs 2020.

Ook tragere SSD in MacBook Pro-instapper

Hetzelfde geldt voor de MacBook Pro’s die in januari gepresenteerd zijn. In het instapmodel met 512GB opslag krijg je twee NAND-chips van elk 256GB, terwijl zijn voorganger nog vier NAND-chips van elk 128GB had. Dit bleek destijds uit een teardown van iFixit.

Het is dus een persoonlijke afweging welke dat je kiest. Ga je je MacBook Pro kopen vanwege heel zware activiteiten, dan is de kans toch al klein dat je voor het instapmodel kiest. In de praktijk betekent het dat je een MacBook van rond de €3.000,- koopt in plaats van de toch wat prettiger klinkende prijs van rond de €2.500,-. Zoek je echter een MacBook Pro voor gewone kantoorwerkzaamheden, dan zul je er waarschijnlijk weinig van merken.

MacBook Pro 2023 instapmodel: M2 Pro

10‑core CPU

16‑core GPU

16 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €2.449,- bij Apple MacBook Pro 2023 upgrade: M2 Pro

12‑core CPU

19‑core GPU

16 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

Prijs: €3.049,- bij Apple

Apple legde vorig jaar een verklaring af en zei dat de M2-gebaseerde Macs in de werkelijke wereld een “nog betere performance hebben”, al was onduidelijk of dit ging over de SSD-prestaties of de algemene performance van de Mac:

Thanks to the performance increases of M2, the new MacBook Air and the 13-inch MacBook Pro are incredibly fast, even compared to Mac laptops with the powerful M1 chip. These new systems use a new higher density NAND that delivers 256GB storage using a single chip. While benchmarks of the 256GB SSD may show a difference compared to the previous generation, the performance of these M2 based systems for real world activities are even faster.

