Uit de code van de iOS 14.4 beta blijkt dat Apple nadenkt over wandelworkouts met audiobegeleiding. 'Time to Walk' lijkt een variatie op 'Time to Stand', de herinnering om elk uur even te gaan staan. Deze nieuwe functie moedigt je aan om elke dag een wandeling te gaan maken - onder begeleiding.

Time to Walk

Op de Apple Watch krijg je regelmatig een melding ‘Tijd om te gaan staan‘, om je eraan te herinneren dat je niet te lang achtereen moet blijven zitten. Het idee is dat je even de benen strekt en een rondje door de kamer loopt, een sanitaire stop maakt of iets anders doet om in beweging te blijven. In iOS 14.4 lijkt Apple een stuk verder te willen gaan: er zijn aanwijzingen dat Apple in de toekomst je eraan gaat herinneren eenmaal per dag een stuk te gaan lopen. De functie is te vinden in iOS 14.4 beta maar functioneert nog niet.



Interessant is dat er ook een audiotrack aan gekoppeld is, zodat je gesproken aanwijzingen of aanmoedigingen krijgt terwijl je aan het wandelen bent. Je kunt de wandelworkouts downloaden naar de Apple Watch als deze aan het stroom hangt en verbonden is met een iPhone. De schakelaar voor het downloaden van de workouts vind je op het horloge en in de Watch-app op je smartphone. In de code van iOS 14.4 zijn ook al verwijzingen gevonden naar ‘WORKOUT_GUIDED_WALK’, hetgeen wijst op wandelen onder begeleiding.

Wandelen met of zonder Fitness+

Mogelijk heeft de nieuwe functie te maken met Fitness+, de pas geïntroduceerde sport- en fitnessdienst van Apple. Deze bevat momenteel alleen workouts die je binnenshuis kunt doen. Je kunt wel wandelen en fietsen, maar alleen op een loopband of hometrainer. Buitenshuis lopen kan nu nog niet, maar wellicht zijn de wandelworkouts met audiobegeleiding daarvoor bedoeld. Het is ook mogelijk dat het een op zichzelf staande functie wordt, waar je geen Fitness+ abonnee voor hoeft te zijn.

Aan mensen in een rolstoel is ook gedacht: zij krijgen nu al de ‘Tijd om te rollen‘-melding op hun Apple Watch. Daar komen mogelijk workouts bij onder de titel ‘Time to Push’. Ze zijn bedoeld voor mensen met een fysieke beperking die niet kunnen lopen.