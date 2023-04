Nu is het nog zo dat je je Apple Watch altijd gekoppeld moet hebben met één iPhone. Op die ene iPhone kun je wel meerdere Apple Watch-exemplaren toevoegen, maar andersom is niet mogelijk. Dat gaat veranderen, beweert geruchtenlekker @analyst941. Apple zou wijzigingen in het koppelings- en synchronisatieproces willen doorvoeren om te zorgen dat het werkt met meerdere iPhones, iPads en Macs. Hoe dit gerealiseerd gaat worden weet @analyst941 ook niet, maar hij of zij denkt dat synchroniseren via iCloud tot de mogelijkheden behoort. Dit werkt dan op dezelfde manier als de AirPods: als je ze eenmaal aan je iCloud-account hebt gekoppeld kun je ze op alle apparaten gebruiken.



De wijziging kan al dit jaar in watchOS 10 en de andere updates aanwezig zijn, maar kan ook worden uitgesteld naar 2024. De anonieme twitteraar voorspelde eerder correct de komst van het Dynamic Island , maar heeft nog geen uitgebreid track record. Mogelijk heb je nog wel een iPhone nodig om je Apple Watch voor de eerste keer in te stellen. Als Apple ook die verplichting afschaft, wordt de Apple Watch interessant voor Android -gebruikers.

Nu is het nog zo dat een Apple Watch alleen voor bepaalde activiteiten te gebruiken is in samenwerking met andere devices. Je kunt nog niet je activiteit-data of gezondheid-data opvragen op andere devices dan de gekoppelde iPhone, maar je kunt wel een Fitness+ workout doen op de Apple TV of iPad, terwijl realtime inspanningsdata van de Apple Watch in beeld verschijnt. Ook kun je je Apple Watch gebruiken om je Mac te ontgrendelen, wachtwoorden te zien, apps toestemming te geven en Apple Pay-betalingen te doen. De Apple Watch is zich dus wel bewust van andere apparaten, maar de interactie is nu nog erg beperkt tot een paar scenario’s.