Google gaat privacylabels voor iPhone-apps nog deze week vullen

Google privacylabels voor apps

Fast Company beschuldigde Google er vervolgens van, dat ze zo lang mogelijk wachten met het bekendmaken van de privacy-informatie die ze over gebruikers verzamelen. Google heeft nu gereageerd via een woordvoerder: er komen nog deze week updates uit van apps, voorzien van privacy-informatie. Het plan is om de complete catalogus aan apps binnenkort te updaten. Zo’n 15 apps kregen op 7 december nog snel een update, een dag voor de nieuwe regels. Daarbij moeten ontwikkelaars tot in detail aangeven welke data ze verzamelen in hun apps en wat ze ermee doen, zowel door hunzelf als door derde partijen. Mogelijk had Google gewoon meer tijd nodig, omdat de lijst wel eens net zo lang kan worden als die van Facebook.



Apps die nog niet zijn bijgewerkt mogen gewoon in de App Store blijven staan, maar als er een update komt of een nieuwe app wordt uitgebracht, moet precies zijn ingevuld welke data er van een gebruiker wordt verzameld. De woordvoerder ontkende dat het Google bezwaar maakt tegen de privacylabels en zei dat de benodigde info zo snel mogelijk komt.

Wel opvallend is dat Apple minstens twee updates van Google-apps heeft goedgekeurd ná de datum van 8 december, zonder dat de benodigde data is ingevuld. Het gaat om Google Spreadsheets en de app Socratic, maar mogelijk zijn er nog meer. Waarom deze uitzonderingen zijn gemaakt is onduidelijk. Misschien zaten er gevaarlijke bugs in die meteen moesten worden gefixt, terwijl Google nog niet klaar was met de administratieve verplichtingen.

Eerder deze week schreven we over grote verschillen bij berichtenapps, als het om verzamelen van data gaat. Terwijl Signal niets van je wil weten, verzamelen WhatsApp en Facebook Messanger een behoorlijke lijst aan data. iMessage zit er tussenin.