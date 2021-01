iCulture Vandaag: dit was dinsdag 5 januari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 5 januari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Nieuws en opinie

De iPad-game Pascal’s Wager kan nu ook overweg met een toetsenbord en muis.Wat betekent dit voor de iPad als desktopvervanger?

Als het aan Microsoft ligt wordt de Outlook voor Mac-app vervangen door een webversie.

De online macOS herstel voor Big Sur is al sinds december niet beschikbaar. Wat is er aan de hand?

Tips en uitleg

Nu we nog steeds zoveel mogelijk binnen moeten blijven, moeten we een filmavondje met vrienden helaas missen. Gelukkig kan je Netflixen op afstand.

Je groene Apple Watch trainingsring vullen kan een uitdaging zijn, maar met deze tips lukt het zeker.

Je Apple Watch op Niet Storen kunt zetten is een fluitje van een cent.

Apps

CARROT Weather (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Toevoeging van een nieuw abonnementsvorm.