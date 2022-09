15 nuttige details over de Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra is de nieuwste aanwinst in de collectie van Apple. Hij is gericht op avonturiers, duursporters en outdoor-fans, maar zal ook veel verkocht worden aan mensen die graag het duurste hebben. We weten al heel veel over de Apple Watch Ultra, maar er zijn toch ook nog wat details onderbelicht gebleven. Hier zijn 15 dingen die je moet weten!

#1 Nachtmodus voor je nachtelijke avonturen

De Apple Watch Ultra heeft een speciale nachtmodus, waarbij de gebruikersinterface rood wordt. Daardoor is het beter af te lezen in het duister. Je schakelt dit in door aan de Digital Crown te draaien als je de Wayfinder-wijzerplaat hebt ingeschakeld. Deze wordt dan rood.

#2 Luide sirene voor noodgevallen

Sommige gebruikers van de Apple Watch Ultra zullen buiten de gebaande paden op avontuur gaan. Je komt dan wel eens in een noodsituatie terecht. Gelukkig heeft de smartwatch dan een luide sirene voor situaties waarbij je gewond bent of niet meer kunt lopen. Het trekt hopelijk de aandacht van andere outdoor-fans, dankzij de 86 decibel klinkende sirene met twee wisselende patronen: eentje geeft aan dat er een noodsituatie is en de andere is het standaard SOS-patroon. Hulp door mensen die toch al in de buurt zijn, is waarschijnlijk goedkoper dan wanneer je (althans in de VS) zelf moet opdraaien voor de kosten van een $40.000 kostende reddingsoperatie.

#3 Aanpasbare actieknop

Dit is iets wat we ook graag op de andere Apple Watch-modellen zouden willen zien: een knop die je zelf kunt instellen. De oranje knop aan de linkerkant van de Apple Watch Ultra heet de actieknop en is toe te wijzen aan een bepaalde workout, een waypoint voor je kompas en meer.

#4 Knoppen gebruiken met handschoenen aan

Er zijn grappige trucs om je Apple Watch te gebruiken als je dikke handschoenen zonder touchscreen-vingertoppen hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld je neus of een knakworstje gebruiken voor aanraking. Maar echt nauwkeurig is dit niet. Bij de Apple Watch Ultra heeft Apple daar wat beter over nagedacht, met name bij gebruik van de fysieke knoppen. De actieknop aan de linkerkant is extra groot en feloranje, zodat je er gemakkelijk op kunt drukken. En de Digital Crown aan de rechterkant is groter en heeft diepere groeven zodat je het kunt draaien met handschoenen. Helaas zul je het scherm nog wel moeten bedienen met je neus.

#5 Nauwkeurige GPS voor betere locatie

De Appple Watch Ultra gebruikt twee GPS-frequenties, de gebruikelijke L1 en de nieuwere L5. In combinatie met een nieuw algoritme voor plaatsbepaling ben je makkelijker terug te vinden als je tijdens je outdoor-avonturen zoek bent geraakt.

#6 Verbeterd Kompas

De volledig vernieuwde Kompas-app in watchOS 9 geeft nog meer informatie en heeft drie verschillende weergaven. De app heeft een nieuwe hybride weergave die zowel een analoge als een digitale weergave ondersteunt. Door de Digital Crown te draaien open je een extra weergave met breedte- en lengtegraad, hoogte en helling, en een oriëntatieweergave met waypoints (kompasroutepunten) en Backtrack.

#7 De weg terug vinden met Backtrack

Over Backtrack gesproken: je hoeft geen koekkruimels meer te strooien, want met de Backtrack-functie kun je altijd terugkeren naar je uitvalsbasis. De Apple Watch Ultra houdt bij waar je hebt gelopen en geeft je de mogelijkheid om dezelfde route weer terug te lopen.

Backtrack maakt gebruik van GPS-gegevens om aan te geven welk pad je hebt gelopen. Dit kan handig zijn als je de weg kwijt bent. Je kunt ook instellen dat Backtrack in afgelegen gebieden op de achtergrond automatisch wordt ingeschakeld. Met een druk op de actieknop kun je een waypoint (kompasroutepunt) plaatsen of een Backtrack starten of bekijken.

#8 Beter verstaanbaar tijdens het bellen

De Apple Watch Ultra heeft drie ingebouwde microfoons om de geluidskwaliteit tijdens het bellen te verbeteren onder alle weersomstandigheden. Een adaptief straalvormend algoritme vangt stemgeluid op met de microfoons en vermindert tegelijkertijd het achtergrondgeluid, waardoor je altijd helder klinkt. En op plekken waar het erg hard waait, maakt de Apple Watch Ultra gebruik van geavanceerde algoritmen zoals machine learning, die het geluid van de wind onderdrukken zodat je goed te verstaan bent.

#9 Temperatuurmeting, maar niet voor medisch gebruik

Net als de Apple Watch Series 8 heeft de Ultra een lichaamstemperatuurmeter, die bestaat uit twee sensoren. De ene zit aan de achterkant van het horloge op je huid en de andere zit in het display verwerkt. De data van deze twee sensoren wordt verwerkt door een algoritme, dat zodoende de oppervlaktetemperatuur van je huid kan vergelijken met de omgevingstemperatuur. Dit is echter niet bedoeld voor medisch gebruik en je mag er dan ook geen diagnose op baseren, zegt Apple. Vermoedelijk heeft dit te maken met regelgeving.

#10 Apple Watch Ultra als duikcomputer

Een aparte duikcomputer heb je niet meer nodig. Op de Apple Watch Ultra vind je een nieuwe dieptemeter en een Diepte-app, die je informatie geeft over de tijd, huidige diepte, watertemperatuur, maximaal behaalde diepte en de tijd onder water. Je kunt de actieknop zo instellen dat de Diepte-app wordt geopend als je erop drukt. Na afloop kun je je logboek delen met vrienden en familie.

Daarnaast is er de Oceanic+ app, die Apple in samenwerking met een extern bedrijf aanbiedt. Die zul je echter wel handmatig moeten downloaden. Hij verschijnt dit najaar en vereist een abonnement.

#10 Reparaties voor de Apple Watch Ultra zijn duur

In de VS kost AppleCare+ voor de Apple Watch Ultra maar liefst $499 (en de Europese prijzen zullen vast nog iets boven de €500,- liggen). Er horen reparatiekosten bij die ook wat forser zijn dan gebruikelijk. Voor een batterij vervangen betaal je in Nederland €129,- terwijl je voor alle overige reparaties €675,- (!) kwijt bent. Heb je AppleCare+ afgesloten, dan betaal je telkens €75,- per schadegeval.

#11 Bestaande Apple Watch-bandjes passen ook

Een onderwerp waar veel mensen zich zorgen over hebben gemaakt: passen de Apple Watch-bandjes? Gelukkig lijkt het erg mee te vallen: de 44/45mm bandjes passen ook op de Ultra, al zal het niet altijd even strak aansluiten. Dit is afhankelijk van het type bandje en de uitvoering van het bandje. Bandjes voor de 38/40/41mm modellen klikken wel vast en zijn op zich wel te gebruiken, maar het ziet er niet zo mooi uit.

#12 Nieuwe bandjes voor de Apple Watch Ultra

Er zijn ook nieuwe bandjes voor de Apple Watch Ultra verschenen, die je zelfs op andere Apple Watch-modellen met 44/45mm horlogekast kunt gebruiken. Dit zijn ze:

Alpine-bandje

Dit bandje is gemaakt van twee lagen textiel die naadloos met elkaar zijn verwegen. De titanium haaksluiting zorgt dat het bandje goed past. Verkrijgbaar voor €99,- bij Apple in drie formaten: Small, Medium en Large. Deze maten zijn geschikt voor een polsomtrek van 130mm t/m 210mm in de kleuren oranje, groen en oranje.

Bekijken: Alpine-bandje voor €99,-

Trail-bandje

Dit bandje is dun en licht en is gemaakt van tweelaags geweven nylon. Het voordeel van dit bandje is dat het onderweg gemakkelijk is te verstellen. Je kunt kiezen uit twee formaten: S/M voor een pols van 130-180mm en M/L voor een pols van 145-220mm. De kleuren variëren van zwart/grijs tot blauw/grijs en geel/beige.

Bekijken: Trail-bandje voor €99,-

Ocean bandje

Ook het Ocean-bandje is nieuw. Deze is gemaakt van een hoogwaardige elastomeer en heeft een buisjesstructuur, zodat het goed meerekt en beter om je pols past. Dit bandje is bedoeld voor watersporters die hun Apple Watch bijvoorbeeld over een wetsuit willen dragen. De titanium gesp en verstelbare lus houden het bandje ook tijdens watersporten op hoge snelheden op z’n plek. Er is ook een verlengset verkrijgbaar, om het Ocean-bandje over een extra dikke wetsuit kunt dragen. Deze kost €49,- terwijl het bandje zelf voor €99,- in de winkel ligt.

Bekijken: Ocean-bandje voor €99,-

#13 Heel erg ‘rugged’

De eerdere geruchten dat dit een robuuste ‘rugged’ Apple Watch zou worden, zijn niet gelogen. Het voldoet aan allerlei ratings en certificeringen.

Met de Ultra kun je tot 40 meter diep duiken. De rating van 10 ATM (100 meter) en WR100 onder de ISO-standaard gaat zelfs nog een stuk verder. Dit is twee keer zo diep als bij normale Apple Watch-modellen. Ook voldoet de Apple Watch Ultra aan EN13319, een internationale standaard voor duikaccessoires als dieptemeters, die wereldwijd wordt gebruikt door duikers. De Ultra is bovendien geschikt voor snelle watersporten zoals waterskiën, terwijl dat bij de normale modellen niet zo is. Verder is hij MIL-STD-810 gecertificeerd, een militaire standaard voor de VS voor ‘rugged’ apparaten wat betreft gebruik bij extreme temperaturen, temperatuurschokken, invloeden van elementen zoals zand en stof, trillingen en meer. Tot slot is de Apple Watch Ultra ook nog IP6X stofbestendig.

#14 Batterijduur van 36 tot 60 uur

De Apple Watch Ultra gaat enorm lang mee: maar liefst 36 uur als er een iPhone in de buurt is. Dit is bij normaal gebruik, oftewel 180 keer het tijdstip checken, 180 notificaties ontvangen en 90 minuten gebruik van apps. Je kunt ook een workout van 60 minuten doen terwijl je muziek afspeelt via Bluetooth. Dit zou voldoende moeten zijn voor een triathlon van 3,9 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen.

Je kunt de accu nog langer gebruiken door de nieuwe Low Power-mode in te schakelen, die in watchOS 9 zit. Dit beperkt onder andere het aantal metingen van hartslag en gps-positie en komt ook op de andere Apple Watch-modellen beschikbaar.

#15 Geen stroomadapter

Ondanks de forse prijs van €999 zul je zelf voor je stroomadapter moeten zorgen. Dat geldt ook voor de Ultra. Je kunt je bestaande Apple Watch-lader gebruiken of een nieuwe kopen. Er zit een usb-c-lader in de doos die je kunt aansluiten op deze 20 Watt-lader. Maar een third party-lader met usb-c kan ook.

Apple Watch Ultra kopen

De Apple Watch Ultra is verkrijgbaar met één type horlogekast: 49mm titanium. Je kunt kiezen uit drie verschillende horlogebandjes in drie kleuren, dus in totaal 9 combinaties. Daarnaast zijn sommige bandjes ook nog in twee of drie polsformaten te krijgen.