De pre-order van de Apple Watch Series 7 komt eraan! Wil je dit model meteen bij de release om je pols hebben, dan zul je er snel bij moeten zijn. Met deze tips voor de Apple Watch Series 7 pre-order moet het je gaan lukken. Ook beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de pre-order.

Alles over de Apple Watch Series 7 pre-order

De Apple Watch Series 7 is het nieuwste model van de Apple Watch. Met een groter scherm, sneller opladen en een sterker display heeft Apple een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd. Je kan bij de Apple Watch Series 7 kiezen uit twee nieuwe formaten: 41mm en 45mm. Apple brengt de aluminium versie uit in vijf verschillende kleuren. Daarnaast komt er ook nog een Apple Watch Nike+ editie. Van tevoren is het dus verstandig om goed na te denken welke uitvoering je wil en met deze tips gaat je dat zeker lukken.



Twijfel je nog wat je moet kiezen? Lees dan onze vergelijkingen:

Wanneer is de pre-order van de Apple Watch Series 7?

De pre-order van de Apple Watch Series 7 start op vrijdag 8 oktober 2021 om 14:00 Nederlandse tijd. Vanaf dat moment opent Apple de virtuele deuren van haar online winkel, zodat jij als eerste je bestelling kan plaatsen. Behalve bij Apple, start de pre-order naar verwachting ook bij andere winkels zoals Amac, Coolblue en MediaMarkt.

Bekijk alvast bij andere winkels:

We verwachten dat de webshops vrijdag bijgewerkt zijn.

Bekijk ook Nieuwe Apple Watch kopen? Dit moet je weten over de prijzen Wil je de nieuwe Apple Watch Series 7 kopen , de betaalbare Apple Watch SE of kies je voor de eerdere Apple Watch Series 6 of Apple Watch Series 3 ? Dan vind je in dit artikel alle informatie over de Apple Watch prijzen en verkrijgbaarheid.

Vanaf wanneer is de Apple Watch Series 7 verkrijgbaar?

De release van de Apple Watch Series 7 is een week na de pre-order, op vrijdag 15 oktober 2021. Vanaf dat moment worden de eerste bestellingen afgeleverd bij kopers die op 8 oktober vooruitbesteld hebben. We verwachten ook dat het horloge vanaf die datum in beperkte mate beschikbaar zal zijn bij fysieke winkels, zoals de Apple Store, MediaMarkt en Amac.

Wat kost de Apple Watch Series 7?

De adviesprijs van de Apple Watch Series 7 in Nederland en België is als volgt:

De prijs bij de Apple Store is ook afhankelijk van het bandje dat erbij kiest. Sommige bandjes zijn duurder, waardoor het totaalbedrag ook iets hoger uit kan vallen. Bij andere winkels worden alleen standaardbandjes geleverd, waardoor de prijs vastligt op €429,- en €459,- voor respectievelijk de 41mm en 45mm versies.

Passen mijn huidige bandjes op de Apple Watch Series 7?

Als je al een Apple Watch hebt, vraag je je misschien af of je huidige bandjes passen op de Apple Watch Series 7. Omdat het formaat van de kast iets anders geworden is, hebben nieuwe bandjes ook iets andere afmeting gekregen. Maar geen nood, de bandjes zijn onderling uitwisselbaar:

38/40mm bandjes passen op de Apple Watch Series 7 van 41mm

42/44mm bandjes passen op de Apple Watch Series 7 van 45mm

Andersom geldt het ook: de nieuwe bandjes van 45mm passen op de Apple Watches van 42mm en 44mm.

Bekijk ook Goed nieuws: je bestaande bandjes passen op de nieuwste Apple Watch Series 7 Als je een Apple Watch hebt, wil je dat het horlogebandje goed past. Hoe zit dat met de nieuwe maten van de Apple Watch Series 7? Passen je bestaande bandjes nog op het nieuwe model?

Komt het het 4G model ook meteen beschikbaar?

Vooralsnog lijkt het er niet op dat het 4G-model van de Apple Watch Series 7 in Nederland beschikbaar komt. Eerst werd door Apple de suggestie gewekt dat het 4G-model in Nederland te verkrijgen is, maar sindsdien heeft Apple haar pagina aangepast en zijn alle verwijzingen naar de 4G-versie verdwenen. KPN zegt wel de 4G Apple Watch te willen ondersteunen, maar wanneer is nog niet bekend. Dat kan dus nog wel maanden (of misschien zelfs jaren) duren.

In België is de Apple Watch met 4G wel beschikbaar, met Telenet als enige provider.

Waar is het roestvrij stalen model?

Apple brengt de Apple Watch Series 7 in Nederland alleen uit in aluminium. De roestvrij stalen modellen zijn er alleen met 4G en omdat dit nog niet in Nederland ondersteund wordt, verschijnt dit model dus ook niet op de Nederlandse markt. In België is dit roestvrij stalen model wel te koop. Wil je liever toch de RVS-versie, dan moet je een Apple Watch uit het buitenland kopen.

Bekijk ook Wil je een Apple Watch 4G kopen? Hier moet je op letten Wil je een Apple Watch 4G kopen? Dan is er goed nieuws: in België is de Apple Watch 4G al een tijdje verkrijgbaar en in Nederland zal de 4G-versie van de Apple Watch ook officieel worden uitgebracht. In dit artikel zetten we de mogelijkheden op een rijtje om een Apple Watch 4G te kopen in Nederland en in landen waar dit model officieel verkrijgbaar is.

Apple Watch Series 7 pre-order tips

Ben je van plan om de Apple Watch Series 7 te reserveren? Let dan goed op deze tips.

#1 Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt

Belangrijk bij de Apple Watch Series 7 is dat de voorraad waarschijnlijk beperkt zal zijn. Al in september kwamen er berichten dat Apple last had van productieproblemen. Dat is dan ook mogelijk één van de redenen dat de nieuwe Apple Watch niet in september, maar dus nu pas in oktober te bestellen is. Als je de nieuwe Apple Watch Series 7 als eerste wil hebben, is het dus verstandig om van tevoren al te bepalen welk model je wil en klaar te zitten op het moment dat de pre-orders starten. Dat is om 14:00 ‘s middags op 8 oktober 2021.

#2 Kies alvast de juiste maat, kleur en bandje

Wat bij het bestellen een hoop tijd bespaart, is het kiezen van de juiste Apple Watch-maat, kleur en het bandje. Had je voorheen een 38/40mm model, kies dan nu de 41mm Apple Watch. Had je eerder de uitvoering van 42/44mm, dan past de 45mm versie nu beter bij je. Je zorgt er dan niet alleen voor dat al je huidige bandjes passen, maar ook dat het scherm in verhouding net zo groot is als je huidige model. Is dit je eerste Apple Watch? Lees dan ook onze tips over het kiezen van de beste maat van je Apple Watch.

Bekijk ook Apple Watch-formaten: moet je maat 41mm of 45mm kiezen? De Apple Watch is verkrijgbaar in meerdere maten. Welk formaat Apple Watch is voor jou het prettigste? En hoe zit het met de voorgaande maten? In deze gids helpt we met het kiezen van een passende maat.

Qua kleur kun je kiezen tussen middernacht (een soort spacegrijs), sterrenlicht (een soort zilver), donkergroen, blauw en rood. Hou er rekening mee dat de rode en blauwe niet altijd lekker te combineren zijn met alle bandjes. Middernacht en sterrenlicht zijn wat neutraler. En over bandjes gesproken: je kunt bij Apple de Apple Watch Series 7 combineren met alle soorten bandjes. Kijk nu alvast naar het aanbod van Apple Watch-bandjes en welke kleuren er zijn. Hoe eerder je kiest, hoe minder je hoeft te beslissen op het moment zelf. Sneller bestellen = eerder geleverd krijgen! Het is ook slim om een alternatieve combinatie te kiezen, mocht jouw favoriet niet meer beschikbaar zijn.

Bekijk ook Apple Watch horlogebandjes: prijzen, modellen en kleuren Welke Apple Watch-horlogebandjes zijn er allemaal? Welke materialen en modellen zijn er? Lees alles over de Apple Watch horlogebandjes: prijzen, modellen en kleuren.

#3 Toch uitverkocht? Kijk eens naar de Nike-versie!

Ondanks dat je snel bent, kan het gebeuren dat jouw favoriete combinatie al uitverkocht is en een langere levertijd krijgt. Je zou dan ook nog kunnen kijken bij de Apple Watch Nike in de Series 7-uitvoering. Dit model is nagenoeg identiek aan de gewone Series 7, maar dan met extra Nike-exclusieve wijzerplaten. Je hebt precies dezelfde functies en mogelijkheden als de gewone versie. Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat je dit model bij aankoop alleen kan combineren met de Nike-bandjes. Alle andere bandjes passen wel, maar kan je dus niet kiezen bij het bestellen.

Bekijk ook Wat is Apple Watch Nike+? De sportieve smartwatch van Nike De Apple Watch Nike+ is een speciale versie van de Apple Watch, met een sportief sportbandje en extra functies voor mensen met een actieve levensstijl. Hier lees je alles over Apple Watch Nike+, zoals functies en prijzen.

#4 Kies een rustige plek voor je pre-order

Op vrijdagmiddag heb je de belangrijkste werkzaamheden van de week wel achter de rug, dus zet even je telefoon of laptop op Niet storen en ga er rustig voor zitten. Je hebt nog wel even een rustig momentje voordat de vrijdagmiddagborrel los gaat. Een ideaal moment om je even op de Apple Watch Series pre-order te concentreren. Zoek een rustige ruimte en zorg dat je geen gezeur van huisgenoten of collega’s hebt.

#5 Betaal niet met iDEAL

Betalingen via iDEAL kunnen soms wat meer tijd kosten. Daardoor zit je langere tijd in onzekerheid of de bestelling wel goed is doorgekomen. Kies liever voor betalen met creditcard, als je daar de mogelijkheid toe hebt. Wat ook goed is om te weten: de Apple Store accepteert ook Apple Pay, maar alleen met creditcards. Bovendien kun je geen giftcard gebruiken als je met Apple Pay afrekent, dus kies in dat geval liever voor betalen met een creditcard op de gewone manier.

#6 Ga ruim voor 14:00 uur klaarzitten

Wacht niet tot 13:59 uur om aan de pre-order te beginnen. Het is handig om een kwartier van tevoren de website van je favoriete winkel open te zetten en alvast dingen klaar te leggen, zoals je creditcard. Nog een goede tip voor de Apple Store: maak gebruik van de Apple Store-app, want die gaat vaak eerder weer online dan de website.

#7 Plaats je reservering

Heb je alle tips opgevolgd en heb je je keuze voor jouw model gemaakt? Dan is het vanaf 14:00 op 8 oktober 2021 tijd om je pre-order te plaatsen. Dat werkt zo:

Zorg dat je op vrijdag 8 oktober rond 14:00 uur klaar zit. Vaak gaat de Apple Store een paar uur van tevoren offline. Zodra de website weer online komt kun je beginnen met je bestelling. Ga naar Apple.nl op je computer of gebruik de app. Dat laatste gaat vaak sneller. Zorg dat je je Apple ID, leveradres en betaalinformatie bij de hand hebt. Zorg dat je weet welke Apple Watch Series 7 jij wilt hebben. Je kunt kiezen uit meerdere formaten, kleuren en bandjes.

Bekijk alvast bij andere winkels: