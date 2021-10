RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van SMS. Het is veiliger en kan een oplossing zijn voor grote wereldwijde storingen, maar Apple wil nog niet meedoen. Een Android-topman schiet nu te hulp: hij wil wel meehelpen om Apple over de streep te trekken.

Als het om berichtenverkeer gaat is Apple een vreemde vogel. Alle gangbare chatdiensten werken crossplatform, behalve iMessage van Apple. Met een vriendengroep chatten kan alleen als iedereen een iPhone heeft. Tijdens de urenlange Facebook-storing van eerder deze week was overstappen naar iMessage voor veel mensen dan ook geen oplossing. De storing maakte ook duidelijk hoe afhankelijk we zijn geworden van één bedrijf. Er is een platformoverstijgende oplossing, genaamd Rich Communication Services (RCS), ook wel de opvolger van SMS genoemd. Maar ook hier is Apple degene die dwarsligt, want het werkt niet op iPhones. Google-topman Hiroshi Lockheimer, senior vice-president van platformen en ecosystemen, heeft nu een open uitnodiging gedaan om “the folks” van Apple over te halen.



Lockheimer noemde Apple niet bij naam, maar het is wel duidelijk welk bedrijf nog niet meedoet aan RCS: Apple. De aanleiding was nogal bijzonder: het gesprek ging over professioneel golfer Bryson DeChambeau, die als enige van zijn groep een Android -toestel gebruikt. Zijn chats verschijnen als groene bubbels in iMessage , waar zowel Apple- als Android -gebruikers een hekel aan hebben , zo schreven we al in 2015.

Bekijk ook Waarom iedereen een hekel heeft aan groene bubbels (opinie) Iedereen heeft een hekel aan groene bubbels in iMessage. Je ziet ze als je chat met een persoon die een Android-toestel gebruikt. Apple zou het felle groen bewust hebben gekozen, niet alleen als typische Android-kleur, maar ook omdat het moeilijker leest.

Lockheimer reageerde met een woordgrapje:

Groepschats hoeven niet op deze manier stuk te gaan. Er bestaat een ‘Really Clear Solution’. Hier is een open uitnodiging aan de mensen die dit kunnen rechtzetten: we staan klaar om ze te helpen.

Die Really Clear Solution is uiteraard RCS, dat op weg is om het standaard berichtensysteem op Android te worden, vooral in de VS. Google heeft deals gesloten met de drie grote Amerikaanse providers AT&T, T-Mobile en Verizon om de berichtenapp van Google (mét RCS) standaard mee te leveren op alle Android-toestellen. Je hebt dan net als bij populaire chatdiensten de mogelijkheid om ontvangstbevestigingen en stickers te ontvangen en te zien wanneer iemand typt. Het is bovendien veel veiliger dankzij end-to-end encryptie. Verstuur je echter een berichtje naar een iPhone, dan wordt het omgezet naar een standaard sms. Apple zou gemakkelijk mee kunnen doen maar lijkt tevreden met de blauwe/groene bubbels. En ook bij de Nederlandse providers gaat het niet zo vlot: alleen Vodafone biedt het aan.