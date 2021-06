Apple heeft de nieuwe modelnummers voor de iPhone 13 geregistreerd in delen van Europa. Ze zijn verschenen in de Euraziatische Economische Commissie, waar regelmatig nieuwe producten uitlekken.

Apple en andere bedrijven moeten nieuwe aankomende producten registreren bij de Eurasian Economic Commission, een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie van nieuwe producten in landen als Rusland, Armenië en Kazachstan. Via deze database lekken vaak nieuwe producten uit, omdat ze al geregistreerd worden voordat ze überhaupt aangekondigd worden. Deze keer heeft Apple de iPhone 13-modellen geregistreerd, met zeven bijbehorende modelnummers.



Eurasian registratie van iPhone 13

Het is geen verrassing dat Apple de iPhone 13-modellen nu al geregistreerd heeft. Exact een jaar geleden gebeurde hetzelfde bij de registratie van de iPhone 12. Maar waar het toen ging om negen modellen, zijn er nu zeven modellen vastgelegd. Maar dat betekent niet dat er minder modellen komen: één iPhone 13-model kan meerdere modelnummers hebben, omdat er bijvoorbeeld een speciale versie voor een land in Azië is. In totaal waren er afgelopen jaar zestien modelnummers en dat zal naar verwachting dit jaar niet anders zijn.

Dit zijn de nummers die Apple nu al geregistreerd heeft:

A2628

A2630

A2634

A2635

A2640

A2643

A2645

Opvallend aan de registratie is dat de toestellen draaien op iOS 14, terwijl Apple nieuwe iPhones altijd uitbrengt met de nieuwste versie van iOS. In het geval van de iPhone 13 is dat dus iOS 15. Vermoedelijk gebruikt Apple voor de registratie speciaal gemaakte versies van iOS 14, ook om te voorkomen dat er via de registratie nieuwe functies uitlekken in iOS 15 die alleen op de nieuwe iPhones te gebruiken zijn.

Apple gaat naar verwachting opnieuw vier iPhones uitbrengen. De belangrijkste verbeteringen zijn 120Hz-display op de Pro-modellen, verbeterde camera’s, een kleinere notch, een snellere chip en een verbeterde batterij. Lees ook ons overzicht van de iPhone 13 met de verwachtingen van het nieuwe model.