Apple’s belangrijkste boodschap bij het bespreken van Apple Intelligence was dat de eerste functies vanaf volgende maand beschikbaar komen in iOS 18.1. Daarmee weten we in ieder geval dat de officiële release van iOS 18.1 voor oktober staat gepland. In de maanden daarna volgen nog meer functies, waaronder Image Playground in iOS 18.2. Apple Intelligence is voorlopig alleen te gebruiken in het Amerikaans Engels en zal vanaf december “snel uitbreiden naar gelocaliseerd Engels”. Dit geldt voor de landen Australië, Canada, Nieuw-Zealand, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, zo is te lezen in het persbericht.

Frans en Spaans… da’s toch Europa?

Ondersteuning voor meer talen volgt “komend jaar”, waarbij onder andere Chinees, Japans, Frans en Spaans worden genoemd. Maar wacht, betekent het dat Apple Intelligence dan ook in Europa te gebruiken is? En dat je geen VPN meer nodig hebt? Waarschijnlijk niet.

Frans zal bedoeld zijn voor de uitrol in Canada, terwijl Spaans de meest gesproken tweede taal is in de VS. Het betekent nog helemaal niet dat de uitrol in Frankrijk en Spanje gepland staat. En mocht Apple later nog Portugees aankondigen, dan zal dat eerder bedoeld zijn voor Brazilië dan voor het kleine Portugal.

Het enige lichtpuntje kan zijn dat je je VPN voor een land dichter bij huis kunt instellen, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Alle andere eisen om Apple Intelligence in Nederland werkend te krijgen gelden vermoedelijk nog steeds, totdat Apple de functie officieel vrijgeeft voor de EU.

Dit zijn momenteel de eisen:

Je moet de taal van device en Siri op (Amerikaans) Engels zetten. Binnenkort zijn er dus ook andere varianten van Engels mogelijk.

op (Amerikaans) Engels zetten. Binnenkort zijn er dus ook andere varianten van Engels mogelijk. Je moet overschakelen naar een buitenlands Apple-account , van een land waar de functie al is vrijgegeven.

, van een land waar de functie al is vrijgegeven. Je moet je VPN instellen op een land waar de functie al is vrijgegeven.

Het is in de laatste beta’s niet meer nodig om de regio van je toestel in te stellen op de VS of een ander geschikt land, maar dat kan bij de officiële release nog worden teruggedraaid. Verenigd Koninkrijk lijkt aantrekkelijk, omdat het dichtbij is. Maar veel mensen zullen eerder een Amerikaans Apple-account hebben dan een Brits Apple-account, waardoor de ‘Amerika-route’ nog steeds het meest logisch blijft.

Overigens zijn er tijdens het september-event opnieuw functies aangekondigd die we voorlopig niet krijgen. De gehoorbescherming op de AirPods Pro zal bijvoorbeeld alleen in de VS en Canada beschikbaar zijn.